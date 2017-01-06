Когда и в каких храмах Минска пройдут службы в сочельник и Рождество 1 6.01.2017, 10:37

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6 и 7 января в православных храмах Минска пройдут богослужения на Рождественский сочельник и Рождество Христово.

Подробное расписание опубликовала Минская епархия БПЦ.

Свято-Духов кафедральный собор (улица Кирилла и Мефодия, 3)

6 января. 08.00 — начало утреннего богослужения, 08.30 — исповедь, 16.00 — исповедь, 17.30 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 06.30 — исповедь, 07.00 — литургия (ранняя), 08.30 — исповедь, 09.00 — литургия (поздняя).

Петро-Павловский собор (улица Раковская, 4)

6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 17.30 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — исповедь, 02.00 — литургия (ночная), 07.00 — литургия (ранняя), 10.00 — литургия (поздняя).

Храм великомученика Георгия Победоносца (улица Голодеда, 53/1)

6 января. 7.30 — исповедь, 8.00 — начало утреннего богослужения, 17.30 — исповедь, 22.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.30 — литургия (ночная), 09.00 — литургия

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский проспект, 147)

6 января. 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.

7 января. 08.00 — исповедь, 08.00 — литургия.

Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовно-образовательном центре Белорусской православной Церкви, улица Зыбицкая, 27)

6 января. 8.00 — исповедь, 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия.

Храм святителя Николая Чудотворца (улица Ельницкая, 28а)

6 января. 9.00 — исповедь, 9.00 — начало утреннего богослужения, 17.00 — всенощное бдение.

7 января. 09.00 — исповедь, 09.00 — литургия.

Храм Рождества Иоанна Предтечи (улица Стахановская, 32)

6 января. 18.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 06.00 — исповедь, 09.00 — литургия.

Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского (улица Саперов, 5)

6 января. 8.00 — исповедь, 8.30 — начало утреннего богослужения, 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.

7 января. 08.00 — исповедь, 08.30 — литургия.

Храм равноапостольной Марии Магдалины (улица Киселева, 42)

6 января. 7.30 — исповедь, 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 06.30 — исповедь, 07.00 — литургия (ранняя), 10.00 — литургия (поздняя).

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (проспект Победителей, 82)

6 января. 8.15 — исповедь, 8.30 — начало утреннего богослужения, 18.00 — исповедь, 23.00 — всенощное бдение.

7 января. 01.30 — литургия (ночная), 08.30 — исповедь, 08.30 — литургия (ранняя), 09.30 — литургия (поздняя).

Храм святителя Николая Японского (улица Лидская, 7)

6 января. 08.00 — исповедь, 08.00 — начало утреннего богослужения, 13.00 — вечерня с литургией, 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.30 — исповедь, 09.30 — литургия.

Храм святого Архангела Михаила (улица Янковского, 2)

6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 22.30 — исповедь.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 08.00 — исповедь, 09.00 — литургия.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (улица Притыцкого, 65)

6 января. 8.00 — исповедь, 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 08.30 — исповедь, 09.00 — литургия (ранняя, учебный корпус), 09.30 — исповедь, 10.00 — литургия (поздняя, в Евфросиниевском храме)

Храм Успения Пресвятой Богородицы (пересечение улицы Зеленолугская и переулка Боровецкий)

6 января. 9.00 — исповедь, 9.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 23.00 — исповедь.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 10.00 — литургия.

Храм равноапостольного князя Владимира (улица 1-я Поселковая, 47)

6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 22.00 — исповедь.

7 января. 00.00 — литургия (ночная, часы в 23.30), 09.00 — литургия.

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (улица Карастояновой, 14)

6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 16.45 — исповедь, 17.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.00 — литургия.

Храм Воскресения Христова (улица Гамарника, 29)

6 января. 8.30 — исповедь, 9.00 — начало утреннего богослужения, 20.00 — всенощное бдение, 20.30 — исповедь.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.30 — исповедь, 10.00 — литургия.

Храм благоверного великого князя Александра Невского (улица Козлова, 11)

6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 20.30 — исповедь.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 9.00 — литургия.

Храм Собора Белорусских Святых (переулок Шугаева, 19/3)

7 января. 00.00 — исповедь, 00.00 — литургия.

Храм святой мученицы Татианы (улица Руссиянова, 50)

6 января. 9.00 — начало утреннего богослужения, 9.30 — исповедь, 22.00 — исповедь, 22.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 10.00 — литургия.

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (улица Рогачевская, 8а)

6 января. 8.00 — исповедь, 8.00 — начало утреннего богослужения, 17.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия (ночная, часы в 23.30), 9.00 — литургия

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214 «Спецназ», военный городок Уручье, 8 км Московского шоссе)

6 января. 9.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия (ночная, часы в 23.30).

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех святых, улица Калиновского 121)

6 января. 8.30 — исповедь, 9.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 21.30 — исповедь.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.00 — литургия.

Храм святого праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, улица Франциска Скорины, 11)

6 января. 8.30 — исповедь, 9.00 — начало утреннего богослужения, 17.00 — всенощное бдение, 21.30 — исповедь.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.00 — литургия.

Храм иконы Божией Матери «Владимирская» (улица Волжский проезд, 8)

6 января. 9.00 — начало утреннего богослужения, 21.00 — исповедь.

7 января. 0.00 — всенощное бдение, 02.00 — литургия (ночная), 10.00 — литургия.

Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (улица Менделеева, 4, к. 8)

6 января. 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 - литургия.

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (улица Грушевская, 50)

6 января. 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия.

Храм преподобного Сергия Радонежского (улица Каролинская, 7)

6 января. 7.00 — исповедь, 7.00 — начало утреннего богослужения, 21.00 — 23.00 — всенощное бдение (по окончании начинается Литургия (ночная).

7 января. 10.00 — литургия.

Храм преподобного Серафима Саровского (улица Космонавтов, 24)

6 января. 9.00 — исповедь, 9.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.00 — литургия.

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы (улица Карпова, 1)

6 января. 18.00 — всенощное бдение, 20.00 — исповедь.

7 января. 01.00 — исповедь, 01.00 — литургия (ночная).

Храм Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)

6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 8.30 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение, 23.30 — исповедь.

7 января. 00.00 — литургия (ночная, часы в 23.30), 10.00 — литургия.

Храм апостола Андрея Первозванного (Серебрянка, улица Малинина, 19)

6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 8.30 — исповедь, 17.45 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение, 23.30 — исповедь.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 08.30 — исповедь, 09.00 — литургия.

Храм равноапостольной великой княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)

6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 8.30 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение, 19.30 — исповедь, 23.30 — литургия (ночная).

7 января. 10.00 — литургия.

Храм Богоявления (улица Чижевских, 4)

6 января. 8.00 — исповедь, 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 23.40 — литургия (ночная).

7 января. 10.00 — литургия.

Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла (проспект Независимости, 26)

6 января. 21.30 — исповедь, 22.00 — всенощное бдение.

7 января. 00.00 — литургия.

Храм святителя Николая Чудотворца в Минске (поселок Сокол, улица Барамзиной, 20)

6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 20.45 — исповедь.

7 января. 00.00 — литургия.

Храм праведной Софии Слуцкой (улица Казинца, 108)

6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 20.45 — исповедь.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.00 — литургия.

Храм Святой Живоначальной Троицы (пересечение улиц Севастопольская и Кнорина)

6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 22.00 — исповедь.

7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.00 — литургия.