Когда и в каких храмах Минска пройдут службы в сочельник и Рождество

Когда и в каких храмах Минска пройдут службы в сочельник и Рождество1
- 6.01.2017, 10:37
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6 и 7 января в православных храмах Минска пройдут богослужения на Рождественский сочельник и Рождество Христово.
Подробное расписание опубликовала Минская епархия БПЦ.
Свято-Духов кафедральный собор (улица Кирилла и Мефодия, 3)
6 января. 08.00 — начало утреннего богослужения, 08.30 — исповедь, 16.00 — исповедь, 17.30 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 06.30 — исповедь, 07.00 — литургия (ранняя), 08.30 — исповедь, 09.00 — литургия (поздняя).
Петро-Павловский собор (улица Раковская, 4)
6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 17.30 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — исповедь, 02.00 — литургия (ночная), 07.00 — литургия (ранняя), 10.00 — литургия (поздняя).
Храм великомученика Георгия Победоносца (улица Голодеда, 53/1)
6 января. 7.30 — исповедь, 8.00 — начало утреннего богослужения, 17.30 — исповедь, 22.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.30 — литургия (ночная), 09.00 — литургия
Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский проспект, 147)
6 января. 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.
7 января. 08.00 — исповедь, 08.00 — литургия.
Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовно-образовательном центре Белорусской православной Церкви, улица Зыбицкая, 27)
6 января. 8.00 — исповедь, 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия.
Храм святителя Николая Чудотворца (улица Ельницкая, 28а)
6 января. 9.00 — исповедь, 9.00 — начало утреннего богослужения, 17.00 — всенощное бдение.
7 января. 09.00 — исповедь, 09.00 — литургия.
Храм Рождества Иоанна Предтечи (улица Стахановская, 32)
6 января. 18.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 06.00 — исповедь, 09.00 — литургия.
Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского (улица Саперов, 5)
6 января. 8.00 — исповедь, 8.30 — начало утреннего богослужения, 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.
7 января. 08.00 — исповедь, 08.30 — литургия.
Храм равноапостольной Марии Магдалины (улица Киселева, 42)
6 января. 7.30 — исповедь, 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 06.30 — исповедь, 07.00 — литургия (ранняя), 10.00 — литургия (поздняя).
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (проспект Победителей, 82)
6 января. 8.15 — исповедь, 8.30 — начало утреннего богослужения, 18.00 — исповедь, 23.00 — всенощное бдение.
7 января. 01.30 — литургия (ночная), 08.30 — исповедь, 08.30 — литургия (ранняя), 09.30 — литургия (поздняя).
Храм святителя Николая Японского (улица Лидская, 7)
6 января. 08.00 — исповедь, 08.00 — начало утреннего богослужения, 13.00 — вечерня с литургией, 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.30 — исповедь, 09.30 — литургия.
Храм святого Архангела Михаила (улица Янковского, 2)
6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 22.30 — исповедь.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 08.00 — исповедь, 09.00 — литургия.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (улица Притыцкого, 65)
6 января. 8.00 — исповедь, 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 08.30 — исповедь, 09.00 — литургия (ранняя, учебный корпус), 09.30 — исповедь, 10.00 — литургия (поздняя, в Евфросиниевском храме)
Храм Успения Пресвятой Богородицы (пересечение улицы Зеленолугская и переулка Боровецкий)
6 января. 9.00 — исповедь, 9.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 23.00 — исповедь.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 10.00 — литургия.
Храм равноапостольного князя Владимира (улица 1-я Поселковая, 47)
6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 22.00 — исповедь.
7 января. 00.00 — литургия (ночная, часы в 23.30), 09.00 — литургия.
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (улица Карастояновой, 14)
6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 16.45 — исповедь, 17.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.00 — литургия.
Храм Воскресения Христова (улица Гамарника, 29)
6 января. 8.30 — исповедь, 9.00 — начало утреннего богослужения, 20.00 — всенощное бдение, 20.30 — исповедь.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.30 — исповедь, 10.00 — литургия.
Храм благоверного великого князя Александра Невского (улица Козлова, 11)
6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 20.30 — исповедь.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 9.00 — литургия.
Храм Собора Белорусских Святых (переулок Шугаева, 19/3)
7 января. 00.00 — исповедь, 00.00 — литургия.
Храм святой мученицы Татианы (улица Руссиянова, 50)
6 января. 9.00 — начало утреннего богослужения, 9.30 — исповедь, 22.00 — исповедь, 22.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 10.00 — литургия.
Храм преподобномученика Афанасия Брестского (улица Рогачевская, 8а)
6 января. 8.00 — исповедь, 8.00 — начало утреннего богослужения, 17.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия (ночная, часы в 23.30), 9.00 — литургия
Храм великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214 «Спецназ», военный городок Уручье, 8 км Московского шоссе)
6 января. 9.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия (ночная, часы в 23.30).
Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех святых, улица Калиновского 121)
6 января. 8.30 — исповедь, 9.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 21.30 — исповедь.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.00 — литургия.
Храм святого праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, улица Франциска Скорины, 11)
6 января. 8.30 — исповедь, 9.00 — начало утреннего богослужения, 17.00 — всенощное бдение, 21.30 — исповедь.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.00 — литургия.
Храм иконы Божией Матери «Владимирская» (улица Волжский проезд, 8)
6 января. 9.00 — начало утреннего богослужения, 21.00 — исповедь.
7 января. 0.00 — всенощное бдение, 02.00 — литургия (ночная), 10.00 — литургия.
Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (улица Менделеева, 4, к. 8)
6 января. 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 - литургия.
Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (улица Грушевская, 50)
6 января. 18.00 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия.
Храм преподобного Сергия Радонежского (улица Каролинская, 7)
6 января. 7.00 — исповедь, 7.00 — начало утреннего богослужения, 21.00 — 23.00 — всенощное бдение (по окончании начинается Литургия (ночная).
7 января. 10.00 — литургия.
Храм преподобного Серафима Саровского (улица Космонавтов, 24)
6 января. 9.00 — исповедь, 9.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.00 — литургия.
Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы (улица Карпова, 1)
6 января. 18.00 — всенощное бдение, 20.00 — исповедь.
7 января. 01.00 — исповедь, 01.00 — литургия (ночная).
Храм Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)
6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 8.30 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение, 23.30 — исповедь.
7 января. 00.00 — литургия (ночная, часы в 23.30), 10.00 — литургия.
Храм апостола Андрея Первозванного (Серебрянка, улица Малинина, 19)
6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 8.30 — исповедь, 17.45 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение, 23.30 — исповедь.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 08.30 — исповедь, 09.00 — литургия.
Храм равноапостольной великой княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)
6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 8.30 — исповедь, 18.00 — всенощное бдение, 19.30 — исповедь, 23.30 — литургия (ночная).
7 января. 10.00 — литургия.
Храм Богоявления (улица Чижевских, 4)
6 января. 8.00 — исповедь, 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 23.40 — литургия (ночная).
7 января. 10.00 — литургия.
Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла (проспект Независимости, 26)
6 января. 21.30 — исповедь, 22.00 — всенощное бдение.
7 января. 00.00 — литургия.
Храм святителя Николая Чудотворца в Минске (поселок Сокол, улица Барамзиной, 20)
6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 20.45 — исповедь.
7 января. 00.00 — литургия.
Храм праведной Софии Слуцкой (улица Казинца, 108)
6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 20.45 — исповедь.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.00 — литургия.
Храм Святой Живоначальной Троицы (пересечение улиц Севастопольская и Кнорина)
6 января. 8.00 — начало утреннего богослужения, 18.00 — всенощное бдение, 22.00 — исповедь.
7 января. 00.00 — литургия (ночная), 09.00 — литургия.