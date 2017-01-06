Почему известный белорусский пекарь уехал работать в Вильнюс 9 6.01.2017, 10:45

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Константин Ларьков

В Беларуси приходится заниматься бумагами, а не любимым делом.

Уже восемь месяцев Константин Ларьков живет и работает в столице Литвы. На родине бывает несколько раз в месяц. Новый год пекарь встретил в Минске вместе со своими друзьями. Перед его отъездом журналисты «Нашай Нiвы» поговорили о том, как ему живется и работается в Вильнюсе, не жалеет ли, что уехал, и не собирается ли вернуться.

Слава пришла к Константину, еще когда он работал на хлебозаводе в Верхнедвинске (Витебская обл.). Ему заказывали караваи на праздники и торжества, свадьбы, по случаю приезда в район важных гостей. Пекарь свое дело знает и любит, в каждый каравай вкладывает душу и каждому стремится придать символичность, поэтому вскоре к нему начали обращаться не только со всей Беларуси, но и из зарубежья.

Фото опубликовано Kastuś Larkoū (@kastusj) Янв 2 2017 в 6:36 PST

«Верхнедвинск надо было бросать, потому что дальше было некуда расти, — объясняет пекарь. — Это единственный хлебозавод в городе, и я отработал на нем 16 лет. Были некоторые опасения, мол, оставляю родной дом, родителей, но ехал с энтузиазмом».

Сначала Константин отправился в Минск, где почти год заведовал пекарней в супермаркете.

«После того как я переехал в Минск, на заводе в Верхнедвинске оставалась работать девушка, которая хорошо делала караваи. Однако через год и она перебралась в Минск, — добавляет специалист. — Наверное, это из-за низких зарплат. Если бы жизнь была хорошей, не думаю, что кто-то бы уезжал».

Фото опубликовано Kastuś Larkoū (@kastusj) Сен 26 2016 в 9:24 PDT

В скором времени Константина пригласили в Вильнюс, где как раз открывалась новая фирма по выпечке пирогов, искали специалистов. Условия были привлекательны, поэтому он согласился.

«В основном нравится, однозначно лучше, чем в Беларуси, где система построена так, что тебя загоняют в угол и ты при всей преданности работе не в состоянии выполнить все внутренние требования. В Вильнюсе главная установка — качество. Лучше сделать меньше, но качественнее. Это также и мой приоритет», — рассказывает специалист.

Работает Константин ночью, приходит около 22.00 или 23.00 и берется за работу. К утру все должно быть готово, поэтому рабочий день у него заканчивается, когда у большинства еще не начался, — в 5 или 6 часов утра. Правда, дискомфорта он не испытывает, в Верхнедвинске было то же самое. В Минске работал днем, но понял, что это для него не лучший график.

Фото опубликовано Kastuś Larkoū (@kastusj) Сен 29 2016 в 5:30 PDT

«Когда я работал в Беларуси, у меня была цель придать изделиям торжественный вид, поскольку обычно я пек их к какому-нибудь празднику. В Вильнюсе я пеку пироги для еды, — отмечает пекарь. — Здесь мне довелось готовить пирожки кибинаи. Тесто напоминает песочное, но оно несладкое. Пирожки очень сытные, их делают с мясом, творогом, капустой. Кстати, очень вкусные. В общем, в смысле еды литовцы капризнее, чем белорусы».

Фото опубликовано Kastuś Larkoū (@kastusj) Июл 9 2016 в 12:49 PDT

Фото опубликовано Kastuś Larkoū (@kastusj) Сен 18 2016 в 12:46 PDT

Пироги Константина в Вильнюсе ценят, покупатели передают ему благодарность. Его уже стали приглашать на мастер-классы.

«Одна женщина увидела мое видео в интернете, нашла меня в фейсбуке и написала, — вспоминает специалист. — Как она была удивлена, узнав, что я в эту минуту в Вильнюсе! Пригласила меня дать мастер-класс, я не отказал».

Чужаком в Вильнюсе Константин себя не чувствует, вокруг много белорусов. Две девушки, работающие рядом с ним, также белоруски. Да и у многих других его коллег белорусские корни.

До переезда Константин никогда не был в Литве, но страна его не сильно удивило.

«Литовцы живут примерно как белорусы, не чувствую большой разницы. Сильно деньгами не разбрасываются, пытаются экономить, видно, как реагируют на акции в магазинах, — отмечает пекарь. — Что касается самого Вильнюса, то приятно поразил старый город, но спальные районы глаз не порадовали. Кажется, в Минске они выглядят привлекательнее».

Фото опубликовано Kastuś Larkoū (@kastusj) Сен 19 2016 в 6:48 PDT

О Беларуси Константин думает, на родину тянет, и полагает, что спустя какое-то время вернется. Но мечту открыть что-то свое оценивает трезво.

«В Беларуси это сложно, — считает специалист. — В Литве требований намного меньше, это чувствуется, в бюрократическом плане работать проще. В Беларуси если и открыть что-то свое, то от творчества будешь далеко. Придется заниматься какими-то бумагами, а не любимым делом. Это не совсем мой вариант. Каждый день обязательно должно быть хоть какое-то время, какая-то минута, посвященная выпечке».