Нацбанк утилизирует 10 вагонов «старых» денег 3 6.01.2017, 10:48

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За пятнадцать лет в обороте побывало 600 миллионов купюр образца 2000 года.

Спецпредприятие Нацбанка утилизирует 10 вагонов «старых» денег. С Нового года они полностью исчезли из оборота, но их еще можно обменять в банках.

Как пишет газета «СБ. Беларусь сегодня», в Нацбанке подсчитали, что пятнадцать лет в обороте были 600 миллионов купюр образца 2000 года. Это около 7,5 тысячи контейнеров, используемых для межбанковских перевозок, либо 600 тонн банкнот. Поскольку грузоподъемность одного железнодорожного вагона составляет в среднем 60 тонн, получается, что все «старые» деньги можно было бы вывезти в десятке вагонов. Однако это не понадобилось, поскольку купюры из оборота изымали постепенно.

В Нацбанке говорят, что если банкноты номиналом 50 тысяч, 100 тысяч и 200 тысяч рублей из оборота изъяли практически полностью, а купюры достоинством 5 тысяч, 10 тысяч и 20 тысяч рублей — на 72%, то 2/3 мелких денег (100, 500 и 1000 рублей) еще находятся на руках у граждан. Практика показывает, что в кассы центральных банков возвращается только половина таких купюр.

Специальное устройство измельчает «старые» деньги. Полтонны купюр оно перерабатывает за два часа работы. Получается, что на переработку 600 тонн потребуется 2400 часов, или 100 дней. Уже уничтожено 177,5 млн экземпляров банкнот образца 2000 года, это более 58% от количества денег, которые поступили в Нацбанк.

Также на переработку придется отправить около 23 тысяч кассовых аппаратов, которые нельзя перепрограммировать на работу с копейками.