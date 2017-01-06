В Борисовском районе убита настоятельница монастыря 20 6.01.2017, 10:56

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Фото Светланы КУРЕЙЧИК

(обновлено) Матушка Василисса была настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря с 2004 года.

В Борисовском районе вечером 5 января около 21 часа была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря, сообщает ресурс mlyn.by. По словам источников издания, настоятельницу убила одна из женщин, приходившая помогать в монастыре. Следственный комитет ведет расследование.

Данную информацию в правоохранительных органах подтверждают, но никаких подробностей пока не сообщают.

Монастырь расположен в деревне Барань Борисовского района. Настоятельницей монастыря с 2004 года является матушка Василисса.

Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в городе Соснице Черниговской области (Украина). Она окончила исторический факультет Черниговского педагогического института. Преподавала в школе. Была прихожанкой Петро–Павловского собора Минска, после образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря. В 2002 году приняла иноческий постриг, в 2004 — монашеский.

Произошедшее журналистам «Радыё Свабода» подтвердил пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.

«К сожалению, такой печальный случай произошел. Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса была убита. Подробностей я пока не знаю. Предполагаемой убийцей была не совсем здоровая женщина, послушница этого монастыря, которая страдала психической болезнью. По предварительной информации, женщина нанесла игуменье несколько ударов ножом. Ведется следствие», — сказал он.

Отец Сергей Лепин сообщил, что вскоре на официальном сайте Борисовского епархии появится более подробная информация.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, по факту убийства настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в деревне Барань Борисовском района игуменьи Василиссы возбуждено дело по ст. 139 УК.

Задержана подозреваемая, в отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

«Управление СК по Минской области всесторонне разбирается в обстоятельствах происшествия, — сказала Белоног. — С участниками трагического события работают следователи. Руководством УСК ход выяснения обстоятельств случившегося взято на контроль».

Информация о трагедии в Cвято-Ксениевском монастыре поступила в Борисовский РОВД вчера в 21.17. Сообщалось, что на настоятельницу монастыря совершено покушение. В результате полученных телесных повреждений она скончалась на месте.