Какие российские товары таили опасность для здоровья белорусов 2 6.01.2017, 11:13

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Россия больше чем в полтора раза опередила Китай по количеству запрещенных к реализации товаров на территории Беларуси.

Как подсчитало Завтра твоей страны, в прошлом году инспекциями Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь было выдано свыше 150 «предписаний о запрете ввоза и (или) обращения опасной продукции на территории Беларуси». На их основании около 200 товаров, несоответствующих техническим регламентам Таможенного союза, были включены в «Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь».

Лидерами по количеству рекламаций в прошлом году стали российские производители. По состоянию на 4 января 2017 года в реестр «опасных товаров» попала продукция более чем 85 производителей. В первую очередь, претензии Госстандарта Беларуси относились к произведенным в России различным детским товарам (одежде, обуви, велосипедам), мебели, косметике и БАДам, электротехнической продукции (силовые кабели, светильники), продуктам питания (приправы, чаи, молочные продукты), антифризам.

В реестр попали и некоторые товары, которые были произведены для российских (Kari) и других брендов на заводах в Китае. Однако даже с их учетом претензий у белорусского Госстандарта к китайским производителям заметно меньше, чем к российским. В общей сложности в прошлом году в поле зрения белорусских специалистов попала несоответствующая техрегламентам продукция около 50 китайских компаний. Это – детские вещи (одежда и обувь), игрушки, электротехническая продукция (светодиодные лампы), белье.

Также в реестре оказалась продукция компаний-производителей из Польши, Турции, Украины, Германии, Испании, Нидерландов, Швейцарии, Эстонии, Португалии, Франции, Великобритании, Узбекистана, Азербайджана, Финляндии, Венгрии, Чехии и Грузии.

В число известных брендов, качество отдельных изделий которых в прошлом году было подвергнуто критике, попали французский Etam, британские Nextи MonsoonAccessorize, голландский Hunkemoller, турецкая LCWaikiki, немецкиеDr. Teissи ErichKrause, российские «Карат», Stells и «Майский».