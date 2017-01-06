Опубликована песня, которая не вошла в «Народный альбом» 6.01.2017, 11:21

Композиция была записана 20 лет назад во время студийной сессии «Народного альбома».

На канале tuzin.fm на Soundcloud презентована песня «Коленька». Это произведение было записано 20 лет назад во время студийной сессии «Народного альбома» на радио 101,2 вместе с «Наденькой», но в финальную версию не вошел.

Авторы концепции проекта Михаил Анемпадистов и Лявон Вольский посчитали песню о «Коленьке» перебором.

«Две однотипные песни решили не ставить. К тому же там про немцев, а в альбоме события происходят немного раньше», - объясняет Лявон, но признается, что в то время эти произведения как о Наденьке, так и о Коленьке его сильно впечатлили как примеры «белорусского наивного искусства».

Оба эти произведения исполнил Николай Трус, на то время директор музея Максима Богдановича. Он пожелал, чтобы его имя не раскрывали и подписали в «Народном альбоме» как «Инкогнито». Впервые публично свое имя Николай раскрыл в фильме «Ненаўмысны шэдэўр» и рассказал об обстоятельствах записи.