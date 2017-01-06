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Палата представителей Конгресса США осудила резолюцию ООН по Израилю

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  • 6.01.2017, 11:31

Теперь аналогичное решение должен принять Сенат.

5 января Палата представителей Конгресса США приняла заявление, которым осуждается "антиизраильская" резолюция Совета Безопасности ООН, запрещающая Израилю строительство поселений на палестинских территориях, пишет The Wall Street Journal (перевод – gordonua.com).

"За" принятие такого заявления высказались 342 члена нижней палаты от обеих партий, против – 80 законодателей. Как пишет издание, голосование продемонстрировало "редкое" единодушие демократов и республиканцев.

Теперь аналогичное решение должен принять Сенат.

Демонстрация поддержки Израиля в Конгрессе США происходит на фоне долгих лет "холодных отношений" между президентом США Бараком Обамой и правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Среди стран, поддержавших резолюцию, была и Украина.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убежден, что резолюция была инспирирована уходящей администрацией США во главе с Обамой.

В 1967 году в результате "Шестидневной войны" с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром Израиль разбил превосходящие силы арабских армий нескольких стран и расширил свои территории. Был захвачен Синайский полуостров, сектор Газа, западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты.

28 июня 1967 года распоряжением правительства Израиля израильская юрисдикция и муниципальные границы Иерусалима были распространены на иорданский (восточный) сектор Иерусалима и прилегающие к нему части западного берега. 30 ноября 1980 года был принят закон об Иерусалиме, объявляющий Восточный Иерусалим суверенной территорией Израиля, а весь город – его "единой и неделимой столицей".

В настоящее время статус Восточного Иерусалима в международном праве остается неопределенным. На него претендуют Израиль и Палестинская национальная администрация. Международное сообщество не признает суверенитета над ним ни Израиля, ни Палестины.


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