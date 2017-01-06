Минчанин остался на Новый год без денег, но нашел оригинальный выход 15 6.01.2017, 11:44

Молодой человек заработал за вечер $30 благодаря находчивости и позитиву.

Белорусский инстаграм обсуждает удивительную историю, что произошла на Новый год в Минске.

Неизвестный парень ходил по Минску с красиво украшенной полкой прямо на груди и продавал печенье с пожеланиями.

Фото опубликовано Елена Новикова (@lenadenisyan) Янв 1 2017 в 11:08 PST

Люди охотно покупали, фотографировались с парнем, выкладывали фото в интернет, пишет «Наша Ніва».

Дело в том, что на Новый год 19-летний артист Данила набедокурил дома, разбив вазу, чем страшно рассердил мать.

Перед этим он хотел попросить у нее денег, которые у него закончились от слова совсем, но после такого залета одалживать уже не было смысла.

Данила сел и начал думать, как выпутаться из тяжелой ситуации.

Как сказал парень «Нашей Ниве», он такое практикует: мол, если есть проблема, то надо на часок на ней сосредоточиться, и решение придет.

И решение пришло — артист придумал необычный способ быстро заработать.

«Я знал, что можно продать или свои услуги, или что-то материальное. Были самые разные варианты, но я остановился на выпечке — печенье с предсказаниями».

Это такое китайское угощение, когда в печенье закладываются бумажки с текстом и, чтобы его прочитать, нужно разломить или съесть печенье.

Из того, что было дома, Данила начал готовить — рецепт нашел в интернете.

Фото опубликовано Данила Рекунов (@gentl_dan) Янв 1 2017 в 11:42 PST

Данила выкладывал процесс изготовления в свой инстаграм.

«Сделать — это одно, но еще нужно было как-то оформить, чтобы завлечь людей. Было бы некрасиво все свалить в кучу, чтобы каждый руками брал. Надо цивильный вид. Я взял коробку от наушников «Сони», приделал к ней шнур от разорванной скакалки, сделал надпись «Печенье», вырезал на крышке с двойным дном «2017», затем заклеил прорехи цветными обложками, которые снял с учебников брата, и закрепил внутри фонарик для подсветки. Ушло два часа», — описал процесс Данила.

Далее парень поехал в центр, но транспорт ходил плохо, а у парня были деньги только на один билет автобуса.

От долгого ожидания он попросился в маршрутку, предложив водителю завезти его за одно печенье с предсказанием.

Тот, мол, засмеялся и согласился.

Доехав, парень включил заранее подготовленную колонку с праздничной музыкой и начал предлагать людям печенье по цене 50 копеек за одно.

«Обычно я просто подходил и говорил «печенье с предсказаниями на 2017 год», или «магическое предсказание, покупайте». А предсказания были разные. Кому-то попадалось «никому не дано знать будущее». Люди смеялись, некоторые просили постоять рядом, пока они не съедят и не прочитают», — рассказал нам парень.

«Но неприятно удивило только одно. Может не удивило, а отметил для себя — когда я подходил к людям из Советского Союза, скажем так, то они очень сильно отворачивались. Говорили, что не хотят, что только не это, зачем им — вот так. А молодежь относилась очень дружелюбно».

В итоге парень продал около 120 штук — где-то 30 из них просто подарил людям с карточками, и говорит, что не мог просто уйти от тех, кому уже предложил необычное печенье.

В результате парень заработал за вечер 60 рублей и на следующий день купил в дом новую вазу и новую чашку для мамы.