Митрополит Павел: «Батюшка со свастикой» остается в сане священника 11 6.01.2017, 11:50

Митрополит Павел

Руководство РПЦ ждет выводов следствия, чтобы принять решение по Константину Бурыкину.

Носящий на груди татуировку в виде свастики, священник Константин Бурыкин, которого в конце ноября прошлого года задержали за незаконные действия в отношении боеприпасов, не лишен своего сана. Об этом сообщил в интервью kp.by митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси.

«Отец Константин не лишен сана. Ко мне обращались верующие люди с жалобами на него и на его поведение. И за самовольные выезды за пределы епархии 18 ноября я освободил его от управления приходом в поселке Гатово (Минский район. — Ред.) и передал дело в Епархиальный суд. Утром я вручил ему указ, а днем его задержали. Сейчас идет следствие. Будем ждать выводов следственных органов», — пояснил митрополит.

По его словам, люди жаловались и на то, что Бурыкин придерживается фашистских взглядов. Как объяснил священник из Гатово, «это ошибки молодости». Во время последней беседы с митрополитом отец Константин заявил, что не считает себя виновным и будет защищаться в суде. «После этого я принял решение — освободить его от обязанностей настоятеля храма и передать дело в Епархиальный суд», — рассказал митрополит Павел.

«Во время той встречи о боеприпасах не было и речи, и об этом мне не было известно, — говорит патриарший экзарх. — Возникает вопрос: зачем священнику заниматься тем, чем ему не положено? Ведь мы даем обещание исполнять заповеди Божии, проповедовать Евангелие, заниматься благотворительностью. Наша миссия — нести людям добро. Если священник увлечен чем-то другим, он свободен этим заняться, но тогда надо оставить священное служение».

Напомним, управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело в отношении священника Константина Бурыкина по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении боеприпасов), подозреваемый был задержан сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Константин Бурыкин известен тем, что в 90-е годы входил в неонацистскую организацию «Русское национальное единство», имеет на теле татуировки с нацистской символикой. По информации газеты «Наша Ніва», задержание произошло 18 ноября, когда Бурыкин вернулся из США, где находился в качестве первого заместителя председателя Белорусской федерации пауэрлифтинга.