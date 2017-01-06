«Party-Zan фильм» анонсировал первые кассовые сборы 6.01.2017, 11:53

Фото: naviny.by

Белорусская комедия вышла в широкий прокат 29 декабря.

За первый уик-энд белорусскую комедию «Party-Zan фильм» посетили 3 тысячи 500 зрителей на общую сумму сборов около 18 тысяч рублей (9 тысяч долларов в эквиваленте), пишет tut.by.

Отметим, что лидером по сборам остались российские «Елки 5» с результатом в 79 тысяч рублей. За ними следует фантастика «Пассажиры» с доходом в 43 тысячи рублей. Любопытно, что по результатам предыдущего уик-энда российская премьера «Викинг» собрала всего 25 тысяч рублей (при бюджете в 20 миллионов долларов), что немногим больше фильма Андрея Курейчика с бюджетом в пару десятков тысяч долларов.

— Да, наш рекламный бюджет во много раз скромнее, чем у иностранных фильмов, но мы верим в тягу белорусов к белорусскому, — говорит сопродюсер и композитор фильма Дмитрий Фрига. — Не можем же мы быть просто территорией для проката иностранного кино? Пора показать, что и наше кино имеет долю своего рынка!

Напомним, что «Party-zan фильм» стартовал сразу в 8 минских кинотеатрах 18 сеансами в день. Посмотреть белорусскую комедию можно в кинотеатрах сети «SilverScreen», кинотеатрах «Беларусь», «Аврора», «Мир», «Комсомолец» и «FALCON CLUB Бутик Кино» до 11 января, а уже с 12 января во всех регионах Беларуси.