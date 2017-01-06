Победителей Лукашенко в Рождественском турнире больше не приглашают в Минск 11 6.01.2017, 11:59

Фото: ТАСС

Диктатор соперничает только с теми, кто играет в поддавки.

Лукашенко называет Рождественский турнир «неофициальным чемпионатом мира по хоккею среди любителей».

В турнирной таблице на сайте спортивного клуба Лукашенко указаны сборные стран: кроме Беларуси — Балканы, Швейцария, ОАЭ, Словакия, Финляндия, Германия и Россия. «Ни шведов, ни чехов, ни канадцев, не говоря уже об американцах, среди участников нет… Беларусь 7 января будет чемпионом мира!..» — саркастически отмечает на своей странице ВКонтакте бывший вице-президент КХЛ Владимир Торжков.

Он участвовал в Рождественских турнирах с самого их начала: первоначально как игрок ветеранской команды «Газпром экспорт», а после как ее генеральный менеджер. В 2015 году российские любители выиграли Рождественский турнир, одолев в финале команду Лукашенко. С тех пор «Газпром экспорт» на игры в Минск не приглашают!

«Победителю турнира 2015 года приглашений уже два года не приходило. А если бы было предложение, мы бы с удовольствием приехали, ведь Минск — приятный город, а Беларусь — прекрасная страна. Мы дружим и с белорусским народом, и с белорусскими хоккеистами. Но по каким-то причинам нас не зовут», — рассказывает в комментарии «Еврорадио» Торжков.

Есть у менеджера вопросы и к статусу сборной России, который год назад на Рождественском турнире неожиданно для себя получила команда милиционеров из Смоленска, а в этом году — клуб «Самрау» из Уфы. «Клуб из Уфы никак не может являться сборной России. Сборную России может формировать только Федерация хоккея России. Должен быть запрос, и по этому запросу на турнир едет или юниорская команда, или ветеранская, или и сборная, или олимпийская», — продолжает Владимир Торжков.

В среду «сборная России» (а на самом деле — команда из Уфы) проиграла на Рождественском турнире словакам со счетом 0:12, а 5 января сыграла вничью 4:4 с финнами. Завтра ее ожидает встреча с командой Германии, также аутсайдерами группы B. Но уже сейчас можно сказать, что россияне выпали из борьбы за победу в турнире.