Минобороны РФ объявило об уходе «Адмирала Кузнецова» 5 6.01.2017, 12:08

Рекордсмен по количеству утопленных в море российских боевых самолетов покинет Сирию первым.

Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина.

Первым зону конфликта покинет авианосец «Адмирал Кузнецов», сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает в пятницу, 6 января, ТАСС.

По его словам, вместе с «Кузнецовым» из зоны боевых действий уйдет крейсер «Петр Великий», а также сопровождающие их корабли.

Напомним, что за время боевых действий в Сирии «Адмирал Кузнецов» потерял два боевых самолета военно-космических сил РФ.