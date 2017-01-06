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Минобороны РФ объявило об уходе «Адмирала Кузнецова»

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  • 6.01.2017, 12:08

Рекордсмен по количеству утопленных в море российских боевых самолетов покинет Сирию первым.

Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина.

Первым зону конфликта покинет авианосец «Адмирал Кузнецов», сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает в пятницу, 6 января, ТАСС.

По его словам, вместе с «Кузнецовым» из зоны боевых действий уйдет крейсер «Петр Великий», а также сопровождающие их корабли.

Напомним, что за время боевых действий в Сирии «Адмирал Кузнецов» потерял два боевых самолета военно-космических сил РФ.


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