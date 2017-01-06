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Налоговики записали в «тунеядцы» 252 тысячи белорусов

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  • 6.01.2017, 12:13

Точное количество белорусов, которые должны заплатить налог, станет известно в начале весны.

Налоговики на конец прошлого года по почте отправили сообщения о необходимости заплатить налог за «неучастие в финансировании госфинансирования» уже 252 тысячам «тунеядцев». Об этом газете «СБ. Беларусь сегодня» сообщил начальник управления налогообложения граждан, декларирования доходов и имущества Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский. Предполагается, что точное количество жителей Беларуси, которые должны заплатить налог, станет известно в начале весны.

На конец декабря 2016-го белорусы заплатили в бюджет почти 4,9 млн деноминированных рублей. Причем за три последние недели из этой суммы «тунеядцами» было внесено 1,7 млн рублей.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был подписан в апреле 2015 года. В соответствии с ним, белорусы, не участвующие в финансировании государственных расходов (либо если участвуют, то менее 183 календарных дней в год), должны заплатить налог.


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