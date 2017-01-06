Правозащитник из Глуска требует у прокурора разобраться с псевдодепутатами и милицией 1 6.01.2017, 12:24

Глусский РОВД

Написавшая «отписки» местная милиция не рассчитывала на такой поворот событий.

Правозащитник из Глуска Игорь Кирин 4 января получил ответ из Глусского РОВД на свою повторную жалобу о нарушениях законодательства о «выборах» – подлоге документов по выборам, заведомо неправильном подсчете голосов и других искажениях результатов голосования, совершенных лицами, входившими в состав Глусской участковой комиссии № 2, с которыми он столкнулся при наблюдении за подведением итогов голосования 11.09.2016 года, сообщает сайт 6tv.by.

Игорь Кирин отметил, что постановление старшего оперуполномоченного ГБЭП КМ Глусского РОВД майора милиции Мукасея С.В. об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.12.2016 г. практически ничем не отличается не отличается от постановления начальника ООПП Глусского РОВД майора милиции Буклея Г.А. об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.11.2016 г.

Правозащитник считает, что по-прежнему ни один из фактов, приведенных в его заявлении в РОВД, не был объективно и всесторонне проверен, а вся проверка свелась к опросу членов участковой комиссии.

«Создается впечатление, что мою жалобу на имя прокурора Глуского района от 6.12.2016 в РОВД вообще не видели, – говорит Игорь Кирин. – Да и проводили ли на сей раз проверку вообще? Похоже, что нет».

В ответ на очередную отписку со стороны сотрудников Глусского РОВД Игорь Кирин 5 января пошел на прием к прокурору Глусского района Леониду Палевичу.

«Я сообщил прокурору, что получил постановление старшего оперуполномоченного ГБЭП КМ Глусского РОВД майора милиции Мукасея С.В. об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.12.2016, - рассказывает правозащитник. – Я сказал ему, что, по-моему, данное постановление практически ничем не отличается от постановления начальника ООПП Глусского РОВД майора милиции Буклея Г.А. об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.11.2016, отмененного прокуратурой Глусского района, и снова, как и в прошлый раз, ни один из фактов, приведенных в моем заявлении в РОВД 5.10.2016, не был объективно и всесторонне проверен, а вся проверка свелась к опросу членов участковой комиссии.

Я пояснил прокурору, что после изучения этого постановления у меня осталось впечатление, что проверку на сей раз вообще не проводили, а просто переписали постановление начальника ООПП Глусского РОВД Буклея Г.А. об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.11.2016.

Я передал Л.В. Палевичу жалобу на постановление старшего оперуполномоченного ГБЭП КМ Глусского РОВД майора милиции Мукасея С.В. об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.12.2016, которую принес с собой на флэшкарте. Прокурор принял у ее меня, распечатал, дал подписать и сказал, что будет разбираться».

В своей жалобе Игорь Кирин просит прокурора отменить постановление старшего оперуполномоченного ГБЭП КМ Глусского РОВД майора милиции Мукасея С.В. об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.12.2016, провести тщательную и объективную проверку изложенных в его заявлении фактов, и, в случае их подтверждения, возбудить уголовное дело по статье 192 Уголовного кодекса «Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата и о реализации права законодательной инициативы граждан».

Игорь Кирин – единственный человек в Могилевской области, который продолжает обжаловать результаты выборов «депутатов» «палаты представителей» национального собрания Республики Беларусь 11 сентября 2016 года.