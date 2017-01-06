Прогноз погоды в Минске в одной фотографии 6.01.2017, 12:32

В Минске непривычно холодно в последние пару дней.

И, как говорят синоптики, в выходные будет еще морознее – до -27 в Минске, а на севере страны и до -32.

Издание citydog.by нашло фотографию, которая лучше всего описывает погоду последних дней.

Минчанин Якуб Дынько опубликовал фотографию своего подъезда в центре города. В нем теперь живет синичка. Причем она, судя по всему, не случайный гость. Сколько бы соседи ни пытались ее выпустить, она все равно остается в подъезде – там ведь тепло. Думаем, многие из вас тоже с удовольствием бы остались дома.