Стали известны подробности убийства настоятельницы монастыря под Борисовом 16 6.01.2017, 12:36

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Фото: onliner.by

Одна из послушниц нанесла матушке 10 ножевых ранений.

— Когда общались с матушкой Василиссой, казалось, что твои проблемы длянее важнее своих собственных. Когда у меня случилась личная беда, умер муж, она все время была рядом со мной, молилась, и благодаря этому я не так сильно ощущала свою скорбь, - плачет в трубку директор школы № 24 Борисова Наталья Беликова. – Мы познакомились с ней давно, с первых дней ее служения в монастыре на Борисовщине. Это очень искренний, добрый человек, безразмерной души – ее хватало на всех.

Трагедия случилась вечером накануне сочельника: одна из послушниц убила матушку, нанеся ей 10 ножевых ранений, пишет kp.by.

Наталья Алексеевна рассказывает, что матушка Василисса никому не отказывала в помощи, всегда принимала в монастырь послушниц, к ней съезжались женщины из разных уголков Беларуси и России.

— Как-то в монастырь пришла женщина с ребенком. Женщина умерла, и матушка стала заботиться об этом мальчике: привела его, пятилетнего, к нам в школу, с ним работали психологи – он был как Маугли. Потом нашла для него хорошую православную семью. Сейчас этот мальчик учится в минской гимназии на девятки и десятки.

По словам Натальи Беликовой, у матушки было трое родных детей, для многих она была опекуном.

— Она никому не отказывала, помогала больным людям, к ней приходили и детки из Новинок. Матушка говорила, что они были очень агрессивными, но после службы становились как ангелочки.

Я узнала о трагедии сегодня утром: мне позвонили из монастыря и сказали, что матушки не стало, ее убила болящая женщина.

В пресс-службе Белорусского экзархата трагедией поражены. «Это был светлый, добрый человек, нас эта новость повергла в шок. Пока нет никакой информации, идет следствие», - говорит отец Сергий Лепин.

В Следственном комитете информацию подтвердили: трагедия действительно произошла 5 января вечером, возбуждено уголовное дело. Послушница находится под стражей. Что именно послужило поводом для убийства, выясняет следствие. Задержана подозреваемая, в отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Хоронить матушку Василиссу будут в воскресенье.

Последние слова матушки Василиссы: «Наверное, кто-то другой будет достраивать монастырь».

— Я знала матушку Василиссу лично. Точнее, беседовала с ней один раз, приехав в монастырь на всенощную. Но впечатление после беседы осталось такое, как будто мы с ней знакомы всю жизнь. Очень мудрая, добрая и проницательная женщина, поддержка которой на тот момент меня просто спасла от необдуманных поступков и помогла справиться с тяжелой личной проблемой. Знаю, что многие специально ехали в Свято-Ксеньевский монастырь ради таких спасительных бесед с матушкой Василиссой.

Этот монастырь и появился-то благодаря ей. Здесь, около деревни Барань в Борисовском районе лет 10 назад был полуразрушенный храм. А энергичная игуменья, взявшись за дело, фактически на пустом месте смогла создать небольшую и очень уютную обитель, куда приезжало очень много паломников. Стройка продолжалась, дел было еще много. Но, как рассказала Наталья, знакомая игуменьи, часто бывавшая в монастыре, в последней беседе с ней матушка Василисса почему-то вдруг сказала: «Наверное, кто-то другой будет здесь все достраивать…» Как будто что-то предчувствовала.

В интервью в 2011 году матушка Василисса отвечала на вопрос, как живет монастырь, так:

— В нашем монастыре трудно. Здесь нет никаких бытовых удобств. А так как сестер в обители мало (всего десять), то каждой приходится нести сразу несколько послушаний: и просфорочки печь, и храмы убирать, и службу уставлять, печь и читать на клиросе. Поэтому у нас каждая сестра — на все руки мастер. Спать ложимся мы очень поздно, часто за полночь, встаем рано (утреннее богослужение начинается в 4.45, зимой — в 5.45), сестры устают, но тишина там, где мир в душе. Живем мы дружно, помогая и молясь друг за друга.

Монастырь — это большая семья. Поэтому, как и в семье, хотелось бы пожелать людям, которые выбрали монашеский путь, преданности тому монастырю, в котором ты живёшь, дел любви и во всем полагаться на Господа, который привел в монастырь и заботится о тебе каждую минуту и днем, и ночью.