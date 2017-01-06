закрыть
6 января 2017, пятница, 16:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Китае изобрели устойчивую к воде и огню бумагу

7
  • 6.01.2017, 12:52
  • 7,347
Фото: decodedscience.org

Разработчики утверждают, что больше нигде в мире такого материала не существует.

Китайским ученым удалось разработать устойчивую к воздействию огня и воды бумагу. Новый материал по своим характеристикам не имеет аналогов в мире, пишет ТАСС.

Бумага была разработана группой исследователей во главе с профессором Шанхайского института керамики при Китайской академии наук Чжу Инцзе. Разработчики уже направили запрос на получение патента на свое изобретение в Китае.

Эта неорганическая бумага достаточно эластичная, прочная и не подвержена механическим повреждениям в экстремальных условиях. Как утверждают разработчики, новый материал выдерживает воздействие температуры в 200 градусов по Цельсию. Благодаря своей структуре, бумага также отталкивает воду даже в том случае, если она механически повреждена. На ней не остается никаких следов при соприкосновении с молоком, кофе, соком или чаем.

С практической точки зрения, считают ученые, существует масса вариантов применения нового материала: от использования для хранения особо важных документов до рекламных щитов на улицах.


Мнение

Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект Андрей Ожаровский
Когда закончится «везение» Кремля
Когда закончится «везение» Кремля Александр Гольц


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле