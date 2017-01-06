Пресс-секретарь правительства Польши о «Белсате»: В течение месяца никаких изменений, а потом «новая формула» 6.01.2017, 12:58

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В польском правительстве подчеркнули, что никогда не собирались ликвидировать телеканал.

Пресс-секретарь польского правительства рассказал о встрече премьер-министра Беаты Шидло с директором «Белсата» Агнешкой Ромашевской.

«В течение ближайшего месяца не будет никаких изменений относительно телеканала« Белсат». За это время будет разработана новая компромиссная формула телевидения», – сообщил Рафал Бохенэк.

Пресс-секретарь польского правительства также подеркнул, что министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский «никогда не собирался ликвидировать этот канал».

«Премьер-министр уверена, что при наличии доброй воли каждой из сторон удастся создать условия для работы телевидения, которые будут приемлемы для всех, принимая во внимание интересы зрителей «Белсата», – сказал Бохенэк.

МИД Польши планировало сократить бюджет «Белсата» более чем на две трети – с 17 до 5 миллионов злотых злотых, сообщила ранее директор «Белсата».

«Думаю, что вы вместе со мной будете довольны той информацией, которой я хочу поделиться: премьер (глава польского правительства Беата Шидло – ред.) заверила меня, что «Белсату» ничего не угрожает. В течение ближайшего месяца будем определять с МИД дальнейшие принципы сотрудничества», – сообщила 5 января Агнешка Ромашевская после встречи с главой польского правительства.