Байден: США ответили Кремлю на кибератаки в том числе и секретными мерами

Байден: США ответили Кремлю на кибератаки в том числе и секретными мерами1
- 6.01.2017, 13:18
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Не все действия Вашингтона могут быть озвучены в СМИ.
Об этом заявил в интервью каналу PBC уходящий со своего поста одновременно с американским лидером Бараком Обамой вице-президент США Джозеф Байден, сообщает liga.net.
«О некоторых вещах, которые мы проделали, вы узнаете, а о некоторых - не узнаете. И мы сделали и то, и другое: то, о чем вы знаете, и о чем – нет», - сказал он.
В качестве примера публичных контрмер против российской киберагрессии Байден назвал высылку российских дипломатов в канун Нового года.
Ранее, комментируя доклад американских спецслужб о кибератаках РФ, Джо Байден посоветовал Дональду Трампу «повзрослеть».
Вчера, 5 января, спецслужбы США передали Обаме доклад о вмешательстве РФ в ход выборов американского президента. Сегодня разведка проведет на эту же тему спецбрифинг для избранного президента Трампа.