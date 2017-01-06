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Байден: США ответили Кремлю на кибератаки в том числе и секретными мерами

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  • 6.01.2017, 13:18
  • 16,418
Фото: AP

Не все действия Вашингтона могут быть озвучены в СМИ.

Об этом заявил в интервью каналу PBC уходящий со своего поста одновременно с американским лидером Бараком Обамой вице-президент США Джозеф Байден, сообщает liga.net.

«О некоторых вещах, которые мы проделали, вы узнаете, а о некоторых - не узнаете. И мы сделали и то, и другое: то, о чем вы знаете, и о чем – нет», - сказал он.

В качестве примера публичных контрмер против российской киберагрессии Байден назвал высылку российских дипломатов в канун Нового года.

Ранее, комментируя доклад американских спецслужб о кибератаках РФ, Джо Байден посоветовал Дональду Трампу «повзрослеть».

Вчера, 5 января, спецслужбы США передали Обаме доклад о вмешательстве РФ в ход выборов американского президента. Сегодня разведка проведет на эту же тему спецбрифинг для избранного президента Трампа.


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