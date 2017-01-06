Медик рассказала, как вести себя в морозы 2 6.01.2017, 13:35

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Список советов, как правильно одеваться в морозную погоду и что есть перед долгим выходом на улицу.

5 января в Беларуси происходит резкое понижение температуры, сильный ветер и метель. 6 января в Минске уже около 20 градусов мороза. По словам специалистов, уличная температура воспринимается гораздо ниже настоящей ― примерно 25 градусов ниже нуля.

«Еврорадио» вместе с врачами составило список советов, как правильно одеваться в морозную погоду и что есть перед тем, как надолго пойти на улицу. Чтобы не замерзнуть во время лютых холодов, прежде всего, нужно хорошо одеваться. По словам столичного врача Анастасии Картель, одежда должна быть свободной.

«Обувь и одежда должны быть свободными, ни в коем случае не плотными. Лучше одеть многослойные штаны и несколько свитеров под куртку. Куртка должна закрывать нижнюю часть туловища. Обувь требует толстых подошв, чем они толще, тем лучше. Желательно, чтобы носки были из овечьей шерсти. Если обычные, лучше надеть несколько пар», ― говорит доктор.

Анастасия добавляет, что очень помогает термобелье и мембранная одежда. А вот оборачивать лицо шарфом не рекомендует. Потому что если в это время разговаривать, шарф покрывается влагой. На руки лучше надеть не перчатки, а рукавицы, чтобы пальцы были вместе. Шапка, конечно, должна прикрывать уши.

Перед тем, как выходить на улицу, врачи рекомендуют поесть. Но это не значит, что нужно наедаться до отвала. Есть нужно столько, чтобы хватило. Кстати, употреблять алкоголь для согревания врачи категорически не рекомендуют, отмечает Анастасия Картель:

«Если человек где-то будет долго стоять, нужно что-то теплое принять в пищу. Это может быть теплый бульон или другая хорошая теплая небогатая еда. Можно прихватить с собой на улицу термос с теплым питьем».

Если человек в холод находится на улице, обязательно нужно шевелиться, продолжает доктор.

«Нужно не стоять на месте, а походить, попрыгать, насколько это позволяет ситуация. Если человек чувствует, что у него мерзнут руки или ноги, нужно делать движения пальцами ног, пальцами рук. Это улучшает кровообращение и помогает согреться».

Синоптики сообщают, что 6 января циклон Axel, который сейчас господствует в Беларуси, уйдет в Россию, но сильные морозы задержатся до следующей недели. Говорят даже, что в выходные ночью будет около -32 градусов.

Возникает естественный вопрос, а можно ли будет официально не выйти на работу в такие морозы? Согласно статье 89 Трудового кодекса Беларуси, одной из главных обязанностей нанимателей является «обеспечение безопасных и здоровых условий труда». Но в законе нет речи о том, как сотрудник доберется до рабочего места. В нормативных документах указана только допустимая температура в помещениях. Поэтому, несмотря на то, что 30 градусов ниже нуля явно опасны для здоровья, остаться в эти дни дома не получится. Разве только, строители, дворники и другие специалисты, работающие на улице, могут требовать выходные. Но и это зависит от работодателя.

А вот школьникам повезло больше. Их могут освободить от занятий при морозе в -25 градусов. Каникулы закончатся в понедельник. Такой вопрос решает местная администрация, которая и должна сообщить родителям и ученикам о дополнительных выходных.