В нападении на настоятельницу монастыря подозревается гражданка Казахстана 2 6.01.2017, 13:27

1,742

По предварительной информации 29-летняя женщина проживала при монастыре.

В нападении на игуменью Свято-Ксениевского женского монастыря матушку Василиссу (Медведь) подозревается 29-летняя гражданка Казахстана, проживающая при монастыре, сообщает сайт Борисовской епархии Белорусской православной церкви. Отмечается, что это предварительная информация.

Подозреваемую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении житейских проблем.

«В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка», — сообщает пресс-служба Борисовской епархии.

Напомним, сегодня стало известно, что в Борисовском районе была убита матушка Василисса, которая скончалась от множественных ножевых ранений.

Прихожане монастыря вспоминают, что настоятельница никому не отказывала в помощи, всегда принимала в монастырь послушниц, к ней съезжались женщины из разных уголков Беларуси и России.