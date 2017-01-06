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В нападении на настоятельницу монастыря подозревается гражданка Казахстана

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  • 6.01.2017, 13:27
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По предварительной информации 29-летняя женщина проживала при монастыре.

В нападении на игуменью Свято-Ксениевского женского монастыря матушку Василиссу (Медведь) подозревается 29-летняя гражданка Казахстана, проживающая при монастыре, сообщает сайт Борисовской епархии Белорусской православной церкви. Отмечается, что это предварительная информация.

Подозреваемую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении житейских проблем.

«В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка», — сообщает пресс-служба Борисовской епархии.

Напомним, сегодня стало известно, что в Борисовском районе была убита матушка Василисса, которая скончалась от множественных ножевых ранений.

Прихожане монастыря вспоминают, что настоятельница никому не отказывала в помощи, всегда принимала в монастырь послушниц, к ней съезжались женщины из разных уголков Беларуси и России.


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