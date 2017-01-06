Министр Шуневич снабжает обмундированием солдат «русского мира» 18 6.01.2017, 13:46

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ИГОРЬ ШУНЕВИЧ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Кроме униформы, глава МВД передал адептам «русского мира» в Щучине макеты боевых автоматов.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич передал комплекты формы военнослужащих внутренних войск и другую спецамуницию в качестве рождественского подарка православному военно-патриотическому клубу "Дружина" имени князя Александра Невского.

На их торжественном вручении, прошедшем во Дворце творчества детей и молодежи в Щучине, присутствовали председатель Щучинского районного Совета депутатов Иван Соколовский, председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник и другие официальные лица, сообщила местная "районка" "Дзянніца".

Каждому малолетнему бойцу клуба, включая девочек, главой белорусского МВД также были дарованы макеты боевых автоматов. На это обращает внимание блогер zholik.

Как сообщалось ранее, руководители и церковные кураторы "Дружины" активно пропагандируют в Беларуси "русский мир" и регулярно организуют летние лагеря, где под патронажем православной церкви обучают школьников рукопашному бою и обращению с оружием, делая из юных белорусов "верных чад Святой Русской Православной Церкви".

Одним из руководителей и тренером-инструктором "Дружины" является начальник оперативно-дежурной службы ОВД Щучинского райисполкома подполковник Павел Найда, по должности имеющий беспрепятственный доступ в помещение дежурной службы и оружейную комнату райотдела милиции.

Духовником клуба является православный иерей Александр Пастерняк, настоятель щучинских храмов Святого Архангела Михаила и Богоявления, благочинный Щучинского округа.

Примечательно, что жена Пастерняка Ольга является инспектором уголовно-исполнительной инспекции Щучинского РОВД. До января 2010 г. она была инспектором ИДН, обеспечивая таким образом значительный приток в клуб "трудных" подростков.