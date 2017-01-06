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Балтийские государства: Мы не бывшие советские республики

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  • 6.01.2017, 13:57
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Фото: leta.lv

После краха Советского Союза страны Балтии восстановили свою независимость после оккупации.

Послы стран Балтии попросили немецкие СМИ не называть Латвию, Литву и Эстонию бывшими советскими республиками, сообщает delfi.lv со ссылкой на агентство BNS.

Как сообщило Министерство иностранных дел Литвы, обращение вызвано рубрикой немецкого портала новостей Zeit Online «Наследие Советского Союза».

Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Германии в письме, адресованном порталу, обращают внимание на то, что «Балтийские государства в Советском Союзе оказались не по собственной воле, были оккупированы и аннексированы, а большинство государств Запада, в том числе и Германия, никогда не признавали осуществленной оккупации Балтийских государств».

В письме послы также обращают внимание на то, что Балтийские государства не были созданы с нуля после краха Советского Союза, а восстановили независимость, прерванную по время оккупации, а также декларировали преемственность своих государств.

Поэтому страны Балтии не являются преемниками права и государственности Советского Союза, и юридически, и политически не могут называться бывшими советскими республиками.

«Мы хотим обратить внимание на то, что определение Балтийских государств как «преемников государственности Советского Союза» не является исторически справедливым, и является неточным также и в смысле международного права», — отметили послы.

Портал Zeit Online, по сообщению литовского МИД, оперативно и доброжелательно отреагировал на замечание, пообещав более не использовать понятие, не точное с точки зрения международного права.


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