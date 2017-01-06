Станислав Богданкевич: ЗВР Беларуси вдвое ниже необходимого минимума 3 6.01.2017, 14:05

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Пока золотовалютные резервы меньше $12 млрд, дефолт остается реальной угрозой для белорусских властей.

Об этом «Белорусскому партизану» заявил экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич, комментируя сообщение регулятора о неожиданном росте ЗВР по итогам года.

Напомним, по данным Нацбанка, золотовалютные резервы за год выросли на 18% и на 1 января 2017 года составили 4 млрд 927,2 млн долларов США в эквиваленте. Прирост ЗВР в 2,5 раза перекрыл прогноз. Основными факторами роста уровня золотовалютных резервов стало поступление двух траншей финансового кредита ЕФСР и чистая покупка валюты у населения.

Однако, по словам Станислава Богданкевича, радоваться этому приросту ЗВР абсолютно не стоит.

«На сегодняшний день, с учетом объема импорта, необходимости погашения внешних долгов и т.д, необходимо не менее $10 млрд золотовалютных резервов. Это необходимый минимум, а оптимальным был бы объем ЗВР в $12 млрд. Поэтому сейчас мы имеем резервов вдвое ниже необходимого минимума. Так что радоваться нечему. А главное - рост ЗВР произошел не за счет роста экономики, а за счет обнищания населения, которое на фоне падения зарплат вынуждено проедать свои валютные заначки», - считает Богданкевич.

Однако, этот фактор скоро себя исчерпает, считает эксперт.

«Еще какое-то время белорусы продолжат проедать свои сбережения. Но это будет не долго. Со счетов в банках было снято $800 млн в прошедшем году, остается еще около $7 млрд сбережений. Но этот процесс, я считаю, почти закончился. В банках хранят деньги богатые люди. Они не так уж сильно пострадали. Активно тратят сбережения те, у кого небольшие доходы. Эти люди уже практически все, что у них было в банках сняли. Конечно, еще немало валюты остается у населения на руках, в кубышках, под матрасом и т.д. Но в любом случае стагнация будет продолжаться, уровень жизни населения падать и белорусы будут все меньше тратить сбережений. Поэтому серьезно увеличить ЗВР за счет покупки валюты у населения уже не удастся», - уверен экс-глава Нацбанка.

Увеличение резервов за счет внешних заимствований – тоже не лучший выход.

«С одной стороны, большой угрозы в том, что ЗВР растут, в том числе, за счет внешних заимствований нет. Международные кредиты даются на длительный срок и под низкий процент, но есть глобальная, системная проблема – как они будут использоваться. Если они будут направленны на сохранение существующего уровня потребления, а не на оживление экономики, то нам не нужны такие кредиты. Они приведут только к дальнейшему обнищанию населения и создадут угрозу для всей экономики. Поэтому я бы хотел, что бы нам давали кредиты только под программу структурных реформ. Тогда нам удастся нарастить ЗВР с помощью роста экспорта и инвестиций, а не за счет долгов и обнищания населения», - считает Богданкевич.