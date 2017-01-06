Как россияне «впаривают» белорусам iPhone 6s за $250 14 6.01.2017, 14:14

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По дорогам Беларуси и ушам местных жителей продолжают ездить гости из зарубежья на машинах с иностранными номерами.

Накануне Нового года на улице Беломорской в Минске Максим наткнулся на человека южной внешности. «Он подъехал на Toyota с российскими номерами и спросил, где ближайший ломбард», — рассказывает Максим onliner.by.

— Он уточнил, что проигрался в казино и хочет сдать телефон, чтобы были деньги на дорогу домой. И сразу же предложил мне купить оригинальный новый iPhone 6s с документами и чеком из «Эльдорадо» за $250, — Максим отказался, сообразив, что читал про такую схему «развода», когда подделки продают под видом оригинала. — Обернулся и вижу, что он рассказывает о своей «беде» двум студентам. Решил вызвать милицию.

Студенты ушли, и «продавец» снова подъехал ко мне. «Ну что, брат, не надумал?» «А парни чего не купили?» — уточнил я. «У них только „лям“ четыреста с собой», — ответил «брат», неплохо для гостя разбирающийся в наших старых и новых деньгах.

Ожидая приезда милиции, Максим решил рассмотреть предлагаемый телефон:

— Я сам пользуюсь iPhone 6s, но подделку рассмотрел бы любой внимательный человек: качество изображения, вес, нестандартные для нового аппарата приложения, «тормоза» в работе. Мужик тем временем стал добавлять своей истории красок: телефон куплен жене в подарок, вынужден продать, чтоб на бензин хватило, и бла-бла-бла. Даже паспорт показал (гражданина РФ) и все время повторял, что он «чэстный чэлавек».

Тут подъехала милиция. Попросили документы у продавца и меня пригласили с собой, пообещав, что ненадолго (для меня). Нужно было слышать, каким изысканным нервным матом меня покрывал этот гость с российским паспортом.

В РУВД Максим дал объяснения и ушел.

— Что было дальше с горе-продавцом — не знаю, — говорит минчанин. — Человек, который продавал телефон, предъявил паспорт гражданина РФ на имя Павла К., 1976 года рождения. Возможно, кто-то еще пострадал от его действий.

В РУВД Советского района подтвердили факт происшествия, но от подробных комментариев воздержались: «проходит проверка».