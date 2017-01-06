Видеофакт: необычное явление в морозном белорусском небе

Видеофакт: необычное явление в морозном белорусском небе2
- 6.01.2017, 14:23
Холодная погода и высокая влажность позволила белорусам наблюдать красивый небесный феномен — паргелий.
Это один из видов гало, который не часто случается на территории Беларуси. Один из читателей onliner.by прислал видео, снятое накануне в деревне Жемойдяки в Ивацевичском районе. Разноцветное свечение образуется в результате прохождения солнечного света через ледяные кристаллы, которые отражают и преломляют его, раскладывая на спектр.