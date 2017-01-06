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Видеофакт: необычное явление в морозном белорусском небе

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  • 6.01.2017, 14:23

Холодная погода и высокая влажность позволила белорусам наблюдать красивый небесный феномен — паргелий.

Это один из видов гало, который не часто случается на территории Беларуси. Один из читателей onliner.by прислал видео, снятое накануне в деревне Жемойдяки в Ивацевичском районе. Разноцветное свечение образуется в результате прохождения солнечного света через ледяные кристаллы, которые отражают и преломляют его, раскладывая на спектр.


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