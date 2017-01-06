В Минске провели акцию против милицейского и судебного произвола 7 6.01.2017, 14:30

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Молодежные активисты рассказали о беспределе властей и призвали свести к минимуму контакты с прогнившим режимом.

В Минске анархисты нарисовали граффити и расклеили плакаты против судебного и милицейского беспредела, сообщает сайт revbel.org.

«Этой акций мы хотим обратить внимание на беспредел, творимый правохранительными органами, и судебную систему, которую покрывает все это.

У простого человека еще есть надежда, что милиция нас защищает, а суд непредвзято и справедливо выносит свои решения.

Но на практике все обстоит совершено иначе — правда на стороне сильных, на стороне тех, кто чувствует, что за их дела они не будут нести отвественноть.

А такими привилегиями у нас обладают только властьимущие и их цепные псы.

Чтобы остановить чужой произвол можно начать с малого. Распостранять о нем информацию, отказываться помогать прогнившей системе и сводить к минимуму контакты с ней», - заявили участники акции.