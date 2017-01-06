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New York Times: Дональд Трамп отзывает всех послов США со своих постов

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  • 6.01.2017, 14:39
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Дональд Трамп
Фото: Loren Elliott/Zumapress/Globallookpress.com

Послы должны покинуть свои посты до инаугурации новоизбранного президента.

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа издала указ, согласно которому все послы, назначенные администрацией президента Барака Обамы, должны покинуть свои посты ко дню инаугурации нового президента. Об этом пишет New York Times (перевод — rbc.ru) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Знакомые с текстом указа дипломаты уточнили, что он не допускает исключений. New York Times уточняет, что «политические» послы, назначенные из-за своих тесных связей с президентом, практически всегда покидают свои посты после выборов, профессиональным дипломатам чаще всего удается сохранить свои места. По словам одного из собеседников издания, зарубежные представители должны покинуть свои посты так же, как и другие сотрудники Белого дома и федеральных агентств.

Ранее вступающие в должность президенты позволяли отдельным послам, в частности, тем, у кого были дети школьного возраста, оставаться на своих постах на дополнительные несколько недель или месяцев.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.


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