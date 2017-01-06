Координатор благотворительного проекта: За налог на «тунеядство» можно жить два месяца 3 6.01.2017, 14:59

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Алексей Щедров

Облагать таких альтруистов как Алексей Щедров скандальным налогом — абсурд, граничащий с преступлением.

Организатора частного приюта для бездомных в деревне Александровка Щучинского района Алексея Щедрова государство записало в «тунеядцы». Он получил письмо из налоговой инспекции, согласно которому должен выплатить за 2015 год 360 рублей за «тунеядство».

В прошлом году в декабре исполнилось пять лет со дня основания Алексеем Щедровым частного приюта для бездомных. Приют существует за счет собственного хозяйства и пожертвований фермеров, священников и мирян. От государства никогда и никакой поддержки приют не получал.

— Сейчас в приюте четыре бездомные, но в разные времена бывало и до 30 человек, - рассказывает Алексей Щедров. - Наверное, те, кто зачислил меня в «тунеядцы», не очень хорошо представляют, сколько работы ежедневно нужно сделать, чтобы ухаживать за иногда немощными, лежачими, всеми брошенными людей. И интересно, что только мне в Александровке пришел подобное письмо, хотя в деревне есть еще пятеро безработных.

Щедров рассказывает, что после того, как ему почтальон принес «письмо счастья», он звонил в налоговую и объяснял, что не является «тунеядцем», поскольку присматривает за бездомными людьми, работает на собственном хозяйстве — выращивает картофель, овощи, растит коз и кур.

— Но мне ответили, что их это не интересует, а вот «существует указ президента, и вы должны заплатить 360 рублей». Можете, мол, принести справку, что ваш приют зарегистрирован и действует при церкви или при монастыре. Но у меня нет этих бумажек, ведь власти сами забрали у нас регистрацию, а костел не помог в том, чтобы легализоваться.

Как говорит Щедров, платить такие деньги он попросту государству не может. Говорит, что сейчас зима, нужно приобретать топливо, нужны деньги на продукты.

— Возможно, люди и помогли бы мне собрать эти 360 рублей, но для нашего приюта это очень большая сумма. За такие деньги мы можем покупать два месяца продукты и за свет платить... Я, правда, не знаю, что делать. И надеяться мне не на кого, единственное, что будем молиться, чтобы подобные законы все же изменились.

Щедров говорит, что до сих пор не может понять государственной политики в отношении бездомных людей. По его словам, если кто-то берет на себя смелость и ответственность помогать таким людям, то его следовало бы поддерживать, а у нас, мол, получается наоборот — требуют еще и заплатить налог.

— Мы тут очень внимательно смотрели передачи по телевизору, когда политики и депутаты обсуждали тему «социальных иждивенцев». Так вот, когда ведущий спросил у депутатов, что они планируют делать с бездомными и бродягами, то те сразу переключились на другое, чтобы только не обсуждать этой темы. Они даже боятся говорить об этом, в обществе нет дискуссии и обсуждения подобных тем, а люди бездомные, больные, брошенные — они существуют.

Щедров говорит, что они постоянно молятся за то, чтобы к ним в Александровку приехал Лукашенко. Он думает, что если правитель увидит их убежище, то и отношение властей к этой проблеме может измениться.

— Я уверен, что он, увидев этих людей, сказал бы, что нам следует помогать, надо создавать такие приюты и в других деревнях. Зачем, чтобы эти люди лазили где-то по подвалам или крышам, разносили болезни разные. Их нужно подбирать — и больных, и немощных, обмыть, одеть и помогать жить, потому что они же люди.

Лидер христианских демократов Павел Северинец, один из немногих политиков, который часто посещает приют и помогает его жителям, убежден, что подобное отношение государства к таким людям, как Щедров — это абсурд, граничащий с преступлением.

«Алексей Щедров сам вопреки местным властям и часто вопреки воле местных жителей делал этот приют. Все боялись, что будут приезжать люди с криминальным прошлым, создавать проблемы. Но за все время не случилось ни одного случая, чтобы возник какой-то конфликт с сельчанами. Государство же только препятствовало его существованию, требовало то одно, то другое, то закрыть... Он все это пережил, и вот теперь облагать его этим абсурдным налогом — цинизм и издевательство. Такого человека, как он, в любом другом государстве за его деятельность носили бы просто на руках».