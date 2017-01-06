закрыть
6 января 2017, пятница, 16:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Эксперт: В стране возможен дефолт, а Лукашенко впал в детство

30
  • 6.01.2017, 15:08
Фото: БелТА

Диктатор потерял остатки здравого смысла.

Специалисты в энергетических вопросах обсуждают возможные последствия для Беларуси налогового маневра в России и рассуждают о «черном» сценарии для белорусского нефтяной отрасли. Экономисты дискутируют о проблеме возможного дефолта, так как в бюджете есть только четверть денег для возвращения долгов. Политологи спорят о том, чем закончится нефтегазовая война с Россией, пишет в колонке на «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич.

А в это время в стране происходит «главное событие года». Кто не понял, смотрите БТ. Там объяснят, что внимание всего прогрессивного человечества приковано к Рождественскому хоккейному турниру на приз Лукашенко. Это, мол, «неофициальный чемпионат мира среди хоккеистов-любителей». В этом году он проходит 13-й раз.

«Нынешний турнир является самым масштабным по количеству стран-участниц. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств», - отметил Лукашенко в приветственном выступлении перед началом соревнований. Из сообщений государственных СМИ следует, что белорусы просто не могли дождаться этого турнира, и теперь заполняют трибуны «Чижовка-Арены» до отказа.

В условиях сокращения расходных статей бюджета организаторам пришлось искать деньги для проведения этого зрелища. Директора и учителя школ про себя проклинают тех, кто заставил на каникулы в такой холод заниматься тотальной мобилизацией школьников. А журналисты государственных СМИ вынуждены демонстрировать свое показное восхищение и восторг от этого мероприятия.

Зачем и для чего это делается? Здесь мы имеем редкий даже для белорусской общественно-политической жизни эксперимент. Редкий по чистоте. В том смысле, что здесь нет никаких других политических, идеологических или пиаровских примесей. Все усилия государственных институтов делаются только и исключительно ради развлечения и удовольствия одного человека.

Чтобы порадовать детей на Новый год, люди придумали сказку про Деда Мороза. А здесь мы видим взрослую игру в эту новогоднюю или рождественскую сказку. В такие моменты здравый смысл напрочь исчезает. Происходит впадение в детство.

Выглядит так, что он просто не понимает всю фарсовость этой ситуации. Вот на полном серьезе Лукашенко в выступлении перед началом соревнования говорит: «Нас ждут увлекательные и яркие баталии на ледовых аренах. Вновь лицом к лицу сойдутся команды, готовые упорно бороться за главный приз, показать зрителям высокий класс игры».

Между тем результат турнира (как и результат президентских «выборов») хорошо известен каждому белорусу. Только в 2015 году случился казус. Тогда приглашенная на турнир команда «Газпрома» сделала вид, что не поняла правил белорусского хоккея, и обыграла «команду Лукашенко». Так больше ее и не приглашают. Сейчас Россию представляет некая команда из Уфы. О ее силе свидетельствует такой факт: в первом матче она проиграла команде Словакии со счетом 0:12. Думаю, «команда Лукашенко» отомстит России за все обиды в нефтегазовой войне.

В общем, чтобы обеспечить нужный результат, состав участников турнира подобрался соответствующий. Нет команд из главных хоккейных держав: Канады, США, Чехии, Швеции. Зато приехала экзотическая команда из Объединенных Арабских Эмиратов и сборная Балкан! Именно последнюю победила в четверг «команда Лукашенко» со счетом 14: 7, а сам он вышел в «лучшие бомбардиры», набрав 8 очков по системе «гол плюс пас (5 + 3)». Напомню, что за белорусскую команду играют пять действующих игроков профессиональных команд.

Видите, какие усилия предпринимаются, чтобы удовлетворить чье-то самолюбие. Здесь задействованы и дипломатия, и стратегия, и тактика, и государственные СМИ. Все для фронта, все для победы. Делайте ставки, господа. Как говорил классик, из всех искусств для нас важнейшим является хоккей.


Мнение

Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект Андрей Ожаровский
Когда закончится «везение» Кремля
Когда закончится «везение» Кремля Александр Гольц


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле