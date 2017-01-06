Эксперт: В стране возможен дефолт, а Лукашенко впал в детство 30 6.01.2017, 15:08

Фото: БелТА

Диктатор потерял остатки здравого смысла.

Специалисты в энергетических вопросах обсуждают возможные последствия для Беларуси налогового маневра в России и рассуждают о «черном» сценарии для белорусского нефтяной отрасли. Экономисты дискутируют о проблеме возможного дефолта, так как в бюджете есть только четверть денег для возвращения долгов. Политологи спорят о том, чем закончится нефтегазовая война с Россией, пишет в колонке на «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич.

А в это время в стране происходит «главное событие года». Кто не понял, смотрите БТ. Там объяснят, что внимание всего прогрессивного человечества приковано к Рождественскому хоккейному турниру на приз Лукашенко. Это, мол, «неофициальный чемпионат мира среди хоккеистов-любителей». В этом году он проходит 13-й раз.

«Нынешний турнир является самым масштабным по количеству стран-участниц. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств», - отметил Лукашенко в приветственном выступлении перед началом соревнований. Из сообщений государственных СМИ следует, что белорусы просто не могли дождаться этого турнира, и теперь заполняют трибуны «Чижовка-Арены» до отказа.

В условиях сокращения расходных статей бюджета организаторам пришлось искать деньги для проведения этого зрелища. Директора и учителя школ про себя проклинают тех, кто заставил на каникулы в такой холод заниматься тотальной мобилизацией школьников. А журналисты государственных СМИ вынуждены демонстрировать свое показное восхищение и восторг от этого мероприятия.

Зачем и для чего это делается? Здесь мы имеем редкий даже для белорусской общественно-политической жизни эксперимент. Редкий по чистоте. В том смысле, что здесь нет никаких других политических, идеологических или пиаровских примесей. Все усилия государственных институтов делаются только и исключительно ради развлечения и удовольствия одного человека.

Чтобы порадовать детей на Новый год, люди придумали сказку про Деда Мороза. А здесь мы видим взрослую игру в эту новогоднюю или рождественскую сказку. В такие моменты здравый смысл напрочь исчезает. Происходит впадение в детство.

Выглядит так, что он просто не понимает всю фарсовость этой ситуации. Вот на полном серьезе Лукашенко в выступлении перед началом соревнования говорит: «Нас ждут увлекательные и яркие баталии на ледовых аренах. Вновь лицом к лицу сойдутся команды, готовые упорно бороться за главный приз, показать зрителям высокий класс игры».

Между тем результат турнира (как и результат президентских «выборов») хорошо известен каждому белорусу. Только в 2015 году случился казус. Тогда приглашенная на турнир команда «Газпрома» сделала вид, что не поняла правил белорусского хоккея, и обыграла «команду Лукашенко». Так больше ее и не приглашают. Сейчас Россию представляет некая команда из Уфы. О ее силе свидетельствует такой факт: в первом матче она проиграла команде Словакии со счетом 0:12. Думаю, «команда Лукашенко» отомстит России за все обиды в нефтегазовой войне.

В общем, чтобы обеспечить нужный результат, состав участников турнира подобрался соответствующий. Нет команд из главных хоккейных держав: Канады, США, Чехии, Швеции. Зато приехала экзотическая команда из Объединенных Арабских Эмиратов и сборная Балкан! Именно последнюю победила в четверг «команда Лукашенко» со счетом 14: 7, а сам он вышел в «лучшие бомбардиры», набрав 8 очков по системе «гол плюс пас (5 + 3)». Напомню, что за белорусскую команду играют пять действующих игроков профессиональных команд.

Видите, какие усилия предпринимаются, чтобы удовлетворить чье-то самолюбие. Здесь задействованы и дипломатия, и стратегия, и тактика, и государственные СМИ. Все для фронта, все для победы. Делайте ставки, господа. Как говорил классик, из всех искусств для нас важнейшим является хоккей.