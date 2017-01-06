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ГАИшников обувают в валенки

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  • 6.01.2017, 15:12
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Также им предписано иметь с собой термос с «горячими напитками».

В Беларуси сотрудникам ГАИ из регионов, где держатся наиболее низкие температуры, начали выдавать валенки. С собой они должны иметь термос с горячими напитками. Об этом «Еврорадио» сообщила Анна Банадик, пресс-секретарь ГАИ.

Анна Банадик: «Есть указания, что сотрудники ГАИ должны иметь с собой термос с горячим чаем, теплую обувь. В некоторых областях уже перешли на валенки».

Но какой-то температурной границы, после которой сотрудники ГАИ не выходят на работу, нет. Для строителей, работающих на улице, также существуют ограничения: они должны работать с короткими перерывами и иметь теплую одежду.


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