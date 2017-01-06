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В немецком порту началась разгрузка бронетанковой бригады США

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  • 6.01.2017, 15:23
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Архивное фото dpa

Из Бремерхафена технику погрузят в 900 вагонов и отправят в Восточную Европу.

В немецком городе Бремерхафене в пятницу, 6 января, началась разгрузка военной техники в рамках размещения в Восточной Европе 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США, сообщает DW.

В Бремерхафене эту технику погрузят в железнодорожные вагоны, после чего отправят к месту назначения через территорию Германии и Польши. По данным бундесвера, для транспортировки потребуются 900 вагонов общей длиной 14 километров.

Транспортное судно под названием "Resolve" ("Решимость") пришвартовалось в немецком порту еще 4 января. Суда "Freedom" ("Свобода") и "Endurance" ("Стойкость") должны достичь берегов Германии не позднее 8 января. Основную часть из более чем 4000 военнослужащих бригадной группы доставят самолетами в Польшу, где и будет находиться их штаб-квартира.

Озабоченность российской угрозой

Новость о том, что Вашингтон планирует разместить в Восточной Европе бронетанковую бригадную группу, появилась в конце апреля 2016 года. Расширение военного контингента в этом регионе стало ответом на обеспокоенность европейскими союзниками США по НАТО агрессивным курсом России.

Группу разобьют на небольшие подразделения, которые затем будут в порядке ротации размещены в разных странах: ожидается, что в первую очередь их могут принять Румыния, Болгария и Литва. О точных местах дислокации Пентагон не сообщает.

Планы США вызвали резкую реакцию Кремля. Решение Пентагона дислоцировать в Восточной Европе бронетанковую бригаду "дополнительно осложнит без того непростые отношения" России с НАТО, заявил DW постпред РФ при НАТО Александр Грушко. Он охарактеризовал намерения военного руководства США как "очередной шаг, закрепляющий переход НАТО на конфронтационные схемы безопасности".


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