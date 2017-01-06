На Волыни задержали 620 тысяч пачек сигарет из Беларуси 1 6.01.2017, 15:37

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Контрабанду через украинскую границу вез грузовой автомобиль «Рено» с белорусскими номерами.

В Волынской области сотрудники налоговой милиции Украины совместно с пограничниками задержали партию сигарет, которую пытались незаконно провезти на территорию Украины.

Об этом сообщает censor.net.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, на таможенном посту "Доманово" был остановлен и осмотрен грузовой автомобиль Renault, который следовал из Беларуси с белорусскими же регистрационными номерами.

В результате в грузовом отсеке были обнаружены 620 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога установленного образца стоимостью более 1,6 миллиона гривен.

Согласно предоставленным документам, отправителем сигарет значилось предприятие из Гонконга, получателем - компания, зарегистрированная в Грузии. При этом водитель не смог предоставить документы о качестве сигарет и стране - производителе. Согласно имеющейся информации, указанные табачные изделия планировалось реализовать на территории Украины.

Сигареты и транспортное средство изъяты. Общая стоимость изъятого составляет более 6,8 миллиона гривен. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.