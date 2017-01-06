В Испании жилой дом встроили прямо в пещеру 3 6.01.2017, 15:40

Сооружение оборудовано всеми необходимыми удобствами.

Испанское архитектурное бюро UMMO Estudio приспособило естественную пещеру в известняковых скалах в предгорьях Сьерра-Морена под полнофункциональный дом для постоянного проживания. Подобные геологические формации традиционно используются местными жителями для содержания домашних животных, но из них нередко делают и жилье, пишет onliner.by.

Исторически пещеры в известняковой породе используются испанскими крестьянами как стойбища для домашнего скота. Одну из них, расположенную в провинциальном муниципалитете Вильяррубия, и обустроило как дом бюро UMMO Estudio.

Дом в пещере гармонирует с естественным скальным окружением, вступает с ним в диалог. Новая архитектура и древние скалы создают комфортные условия для проживания. Площадь тоже приемлема — 104 квадратных метра.

Сооружение оборудовано всеми необходимыми удобствами: в нем чистые и просторные помещения с бетонными и мраморными полами, с большими окнами, выходящими на юг. Дом обставлен деревянной мебелью ручной работы, что прибавляет еще больше уюта в необычное жилище.