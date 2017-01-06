Журналист из Гродно отстаивает в ООН право на профессию 1 6.01.2017, 15:41

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В Комитете ООН зарегистрирована жалоба Александра Киркевича на белорусские суды.

Журналист-фрилансер, член Белорусской ассоциации журналистов Александр Киркевич получил из Комитета ООН по правам человека сообщение о регистрации его жалобы на решение судов Беларуси в отношении него, передает «Радыё Рацыя».

В Беларуси журналист неоднократно был оштрафован за «работу как журналиста без аккредитации в МИД». Пока это ответ из Женевы на первую жалобу. Всего Александр отослал две жалобы.

— Жалобы были связаны с препятствиями, которые были оказаны мне и моим коллегам в профессиональной деятельности, в занятии журналистикой. В результате мы подали соответствующие жалобы в комитет по правам человека ООН, и наконец они были зарегистрированы, приняты. Это один из этапов борьбы на международном уровне за свои права, за право заниматься своей профессией в Беларуси, как бы это ни было парадоксально.

Все необходимые бумаги на пересылку в Женеву, в Комитет по правам человека подготовили правозащитники гродненского представительства правозащитного центра «Вясна».

Алесь Киркевич был оштрафован на 25 базовых единиц в 2015 году по статье административного кодекса Беларуси 22. 9 часть 2 (незаконное изготовление и распространение информации).

Напомним, согласно «Репортерам без границ» Лукашенко является одним из главных врагов прессы в мире. Правитель Беларуси фигурирует в позорном рейтинге с 1994 года.