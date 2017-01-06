закрыть
6 января 2017, пятница, 16:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Граждане должны мобилизоваться, чтобы изменить курс страны»

3
  • 6.01.2017, 15:53
Фото: EPA

Пришло время активно выдвигать свои требования властям.

Председатель Белорусского Независимого профсоюза Николай Зимин в интервью praca-by.info подвел итоги минувшего года и рассказал о планах на 2017-й:

- Можно однозначно говорить, что 2016 год был тяжелым. На предприятиях, где действуют организации БНП, зарплаты хоть и выплачивались вовремя, но не росли. А хотелось бы, чтобы зарплата соответствовала росту цен и тарифов.

Мы понимаем, что нанимателю трудно, ну нужно искать какие-то пути выхода из сложившейся ситуации. И мы могли бы помочь ему в этом, советами или действиями, но не видим заинтересованности.

У независимых профсоюзов болит голова о том, как исправить ситуацию. Очевидно, что нужно менять экономический курс. Опасаемся, чтобы в 2017 году хотя бы не стало хуже. Не думаю, что экономическая ситуация улучшится.

Вообще разрешить сложившиеся проблемы может только народ. Для этого нужны мобилизация и совместные действия профсоюзов и граждан. Если не выдвигать власти требования, нынешнее положение вещей может сохраняться еще долго.


Мнение

Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект Андрей Ожаровский
Когда закончится «везение» Кремля
Когда закончится «везение» Кремля Александр Гольц


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле