«Граждане должны мобилизоваться, чтобы изменить курс страны» 3 6.01.2017, 15:53

Фото: EPA

Пришло время активно выдвигать свои требования властям.

Председатель Белорусского Независимого профсоюза Николай Зимин в интервью praca-by.info подвел итоги минувшего года и рассказал о планах на 2017-й:

- Можно однозначно говорить, что 2016 год был тяжелым. На предприятиях, где действуют организации БНП, зарплаты хоть и выплачивались вовремя, но не росли. А хотелось бы, чтобы зарплата соответствовала росту цен и тарифов.

Мы понимаем, что нанимателю трудно, ну нужно искать какие-то пути выхода из сложившейся ситуации. И мы могли бы помочь ему в этом, советами или действиями, но не видим заинтересованности.

У независимых профсоюзов болит голова о том, как исправить ситуацию. Очевидно, что нужно менять экономический курс. Опасаемся, чтобы в 2017 году хотя бы не стало хуже. Не думаю, что экономическая ситуация улучшится.

Вообще разрешить сложившиеся проблемы может только народ. Для этого нужны мобилизация и совместные действия профсоюзов и граждан. Если не выдвигать власти требования, нынешнее положение вещей может сохраняться еще долго.