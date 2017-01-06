Правозащитник: Анатолий Капский - не феодал, а рабочие БАТЭ – не крепостные 2 6.01.2017, 15:59

Анатолий Капский

На ОАО «БАТЭ» не пускают без фликера.

Руководитель ОАО «БАТЭ» - управляющей компании холдинга «Автокомпоненты» Анатолий Капский заявил на днях о том, что не допускает на завод сотрудников без фликера.

По его словам, к этому решению подтолкнула страшная авария в Борисове, когда автомобиль МАЗ который принадлежит одному из предприятий холдинга, насмерть сбил женщину и девочку-школьницу на пешеходном переходе.

Насколько оправдано такое решение? С этим вопросом ex-press.by обратился к профсоюзному лидеру и правозащитнику.

Александр Бухвостов, лидер Свободного профсоюза металлистов:

- Полагаю, что это допустимо, при условии, что подобная норма согласована с профсоюзом и закреплена в Коллективном договоре. Территория завода - это особая территорию, где осуществляется производственный процесс. Наниматель вправе потребовать от работника быть там в спецодежде, носить каску, нацепить фликер и так далее, т.е. соблюдать необходимые требования ТБ, если эти требования зафиксированы в соответствующих документах. Конечно, в этом случае, фликер, как элемент защиты, должен приобретаться и выдаваться администрацией, как спецодежда, беруши и так далее.

Олег Мацкевич, правозащитник, юрист:

- По-человечески заботу директора понять можно. Но с точки зрения закона его запретительные действия вызывают, мягко говоря, удивление. Анатолий Капский - не феодал, а рабочие БАТЭ – не крепостные, и требования, которые наниматель может им предъявлять, должны быть законными и обоснованными. Наниматель вправе требовать от работников выполнения условий трудового договора и правил внутреннего трудового распорядка. Есть в них норма, закрепляющая обязанность работника носить фликер? Сомневаюсь.

Правомочиями по соблюдению участниками дорожного движения законодательства в области ПДД обладают должностные лица органов внутренних дел, но никак не директора заводов. Тем более, не факт, что работник, пришедший на заводскую проходную без фликера, нарушает ПДД.

Пунктом 17 Правил установлено, что пешеход должен обозначить себя светоотражающим элементом при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток, а при пересечении проезжей части дороги вне подземного, надземного, наземного пешеходных переходов и перекрестка в темное время суток пешеходу рекомендуется обозначить себя световозвращающим элементом. Логично предположить, что не все рабочие, следуя на работу, идут по краю проезжей части дороги или пересекают проезжую часть вне переходов.

Советовать, увещевать, убеждать работников носить фликеры – сколько угодно. Но требовать, а тем более не пускать на завод, - нет. Не имеет права.

Справка. Самоуправство: самовольное осуществление своего действительного или предполагаемого права, совершенное с нарушением порядка, установленного законодательством, влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин (ст. 23.39 КоАП).