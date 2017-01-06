Дутерте предложил России швартоваться на Филиппинах 4 6.01.2017, 16:12

Скандальный правитель Филиппин выразил надежду, что Россия станет союзником и покровителем для его страны.

Во время своего визита на корабли «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома» в порту Манилы он предложил российским кораблям швартоваться на Филиппинах «в любое время», сообщает Reuters (перевод – РБК).

«Мы приветствуем наших русских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время для чего бы то ни было, для пополнения запасов или как наш союзник, чтобы защитить нас», — сказал он.

Как отмечает Reuters, такое заявление Дутерте сделал после слов российского посла Игоря Ховаева о готовности России поставить Филиппинам оружие. В посольстве позже уточнили, что «Россия готова поставлять оружие в соответствии с международным правом и законодательством».

Официальный представитель президента Филиппин Эрнесто Абелья ранее заявлял, что Дутерте считает визит на российские корабли признаком возможного укрепления контактов с ВМФ России. Филиппинский правитель также рассматривает возможность проведения совместных военно-морских учений России и Филиппин. Для проведения военно-морских учений Россия и Филиппины должны подписать соответствующий документ.

4 января официальный Facebook ВМФ Филиппин сообщил, что в Манилу «с жестом доброй воли» прибыли два российских корабля. Моряков приветствовали руководители местных военно-морских сил.

Напомним, что скандальный правитель Филиппин прославился тем, что сравнивал себя с Гитлером, угрожал сжечь ООН и хвастался с тем, что лично убивал подозреваемых в преступлениях.