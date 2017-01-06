Три истории попавшихся на российскую удочку минчан 5 6.01.2017, 16:34

«Проигравшиеся в казино» продавцы iPhone 6s за $250 из «Эльдорадо» ездят по Беларуси с августа.

Недавно на сайте charter97.org была опубликована история Максима, который вызвал милицию в ответ на предложение «выгодно» купить iPhone. Тогда всех отвезли в Советский РУВД Минска. Взяли объяснительную и, вероятно, отпустили продавца — проверка не предполагает задержания. Такие действия на самом деле сложны для стороны обвинения. Но после выхода новости люди стали кооперироваться сами. Onliner.by связался с тремя, которые не только не вызвали милицию, но и стали обладателями «новеньких iPhone 6s».

Максим: поверил в новогоднюю сказку

— 31 декабря за час-два до обеда в Дражне меня окликнул мужчина на такой же машине, как на вашем фото (Toyota Camry). Завязался разговор, он стал рассказывать, что ищет ломбард, не хватает на топливо. Мужчина загоревший, солидно выглядит — вот я и поверил в новогоднюю сказку. Даже выгодно взял, сбив цену, — заплатил за 6s 320 рублей.

Еще не наступил Новый год, а Максим уже дома все понял.

— Пробил по IMEI — 6s Plus Gold. Стал подключать к iTunes — он открыл ее как флешку. Написал заявление участковому Партизанского РУВД. Через пару дней во «ВКонтакте» нашел троих товарищей по несчастью — но у них продавец был на черном Hyundai с белорусскими номерами. Мы даже номера пробили — машина зарегистрирована на юрлицо.

Максим признает собственную глупость, но готов биться.

— Что это такое? Приезжают гастролеры, и наши органы ничего не могут с ними поделать. Они, наверное, уедут, но мы хотя бы предупредим других.

Марина: дала денег и попросила больше не играть в азартные игры

За пару часов до случая в Дражне. Южный мужчина лет 35 на темном Hyundai с минскими номерами появился на пути выезжающей из двора Марины.

— Он стал рассказывать, что сам из Краснодара, 8 лет не играл в казино и сорвался. Теперь не знает, как доехать домой, и просит купить новый телефон: чек и документы из «Эльдорадо» держал в одной руке, телефон на коробке — в другой.

Марина сказала, что покупать телефон не будет. Но решила помочь человеку:

— Говорю: мне ваш телефон не нужен. Могу одолжить, а телефон оставлю в качестве залога. В общем, я без задней мысли отдала ему деньги, дала номер телефона. И даже напоследок посоветовала ему держаться и не играть больше.

Дома решила проверить, поставив свою «симку». По IMEI телефон пробился как 6s Plus. А когда попробовала зайти в AppStore, то все поняла — обычный клон на Android с оболочкой, имитирующей iOS.

Александр: в «Эльдорадо» мне посочувствовали и посоветовали обратиться в милицию

— Купил телефон еще в конце августа — возле дома на улице Стадионной ко мне подъехала Toyota Camry c российскими номерами. Солидного вида водитель спросил, где можно найти ломбард, — проиграл $8 тысяч в «Журавинке». Разговорились, я сел в машину, мне показали iPhone и бумаги из «Эльдорадо». Тут же сидела и жена, которой телефон был якобы куплен в подарок. Это восточная женщина в платке. Она кивала, мол, муж — честный человек. А мужчина даже паспорт показал — на имя того же Павла К., что и в новости.

Позже женщина поставила свою «симку» и набрала Александра — телефон работал. Даже номер «жены» остался — теперь, разумеется, недоступный. Александр поднялся в квартиру и вышел оттуда с 25 тысячами российских рублей, став обладателем подделки.

— Я отнес заявление в РУВД Центрального района Минска, но спустя 2 месяца там не нашли состава преступления. Сейчас пишу заявление в прокуратуру.

Параллельно Александр написал в «Эльдорадо». Вот их ответ:

«„Компания Эльдорадо“ напрямую сотрудничает с ведущими мировыми производителями и предлагает своим клиентам только сертифицированную продукцию. Кассовый и товарный чеки, фотографию которых вы предоставили, не были выданы магазином „Компании Эльдорадо“. Формат оформления платежных документов в магазинах единый по стране и отличается от полученных вами документов. Убедиться в этом вы можете при посещении одного из наших магазинов. „Компания Эльдорадо“ не несет ответственности за последствия таких мошеннических сделок. Мы не можем являться гарантом качества указанной продукции и соблюдения гарантийных обязательств. В отличие от сертифицированных товаров, продающихся в наших магазинах, данный контрафакт невозможно будет законным способом вернуть, обменять или отремонтировать. Обращаемся к вам с просьбой быть предусмотрительными и приобретать технику исключительно в магазинах компании».

Помимо этих историй, есть как минимум еще трое пострадавших — так говорят герои. Вероятно, еще больше смирившихся или тех, кому стыдно признаться. То есть речь идет о группе пострадавших. Чаще всего говорят о мошенниках на двух машинах — Hyundai темного цвета и серебристой Toyota.

В милиции пострадавшим советуют писать заявления. Неважно, в каком районе, — обещают скоординироваться. При этом перспективы дела туманны: один из пострадавших признал, что не уточнял заранее у продавца, является ли телефон копией.

Тем временем телефоны iPhone-Android уже вовсю продаются в интернете.