Видеохит: Двухлетний ребенок спас брата-близнеца 6.01.2017, 16:25

Видео, размещенное на YouTube 31 декабря, уже набрало более 6 миллионов просмотров.

В сети набирает популярность видеоролик, где двухлетний ребенок самостоятельно спасает своего брата-близнеца, на которого упал шкаф, пишет БелТА.

На сегодня видео, которое было размещено на YouTube 31 декабря, набрало свыше 6 миллионов просмотров. В кадре видно, как малыш пытается спасти брата, попавшего в западню. Ребенок всеми силами старается сдвинуть или приподнять шкаф, чтобы вызволить близнеца. Наконец это ему удается!

Стремление ребенка во что бы то ни стало помочь брату выглядит очень мило. Однако в комментариях к ролику интернет-пользователи негодуют, как родители могли оставить малышей без присмотра и почему не услышали, что ребенок попал в беду и плачет?

Между тем родители, которые выложили видео в сеть, отмечают, что хотели этим самым сказать остальным мамам и папам, как опасно оставлять маленьких детей без присмотра.