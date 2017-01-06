Белтехосмотр: Водители бойкотируют грабительский «дорожный сбор» 8 6.01.2017, 16:24

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Бюджет диктатора не получил 10,5 миллионов рублей из-за нежелания белорусов проходить техосмотр.

На 10,5 миллионов рублей меньше получит республиканский бюджет в 2016 году в качестве пошлины "за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении".

Фактически это значит, что, по расчетам чиновников, меньше машин пройдет техосмотр.

При том, что количество только легковых автомобилей у нас ежегодно увеличивается. По информации ГАИ, в период с 2010 по 2015 годы она выросла на 420 тысяч - из 2 миллионов 501 тысячи 200 до 2 миллионов 920 тысяч 200 авто. В чем же причина?

В нежелании людей проходить техосмотр, рассказали "Еврорадио" в Белтехосмотре. И в качестве доказательства называют цифры: если в 2015 году прошли техосмотр и получили "допуск транспортного средства к участию в дорожном движении" 1 миллион 705 тысяч 640 машин, то в 2016 году - 1 миллион 542 тысячи 422. Причина - автовладельцы не хотят платить так называемый "дорожный сбор", без оплаты которого техосмотр не пройдешь, утверждает пресс-секретарь Белтехосмотра Татьяна Степанова.

Смотрим: если вес вашего автомобиля (а таких в стране большинство) не превышает 2 тонн, то сумма "дорожного сбора" для вас будет 138 рублей. Добавьте сюда оплату за прохождение техосмотра и получите сумму приблизительно в 210 рублей.

С тем, что причина именно в "дорожном сборе", соглашается и "депутат парламента" Ольга Политыко.

"Для кого-то это значительная сумма. Особенно если мы говорим о пенсионерах. К сожалению, предложение депутатов разделить пополам эту сумму, и если ты полгода не ездишь, то и не платишь, не была поддержана правительством. А кто-то не хочет платить, потому что не видит, чтобы деньги тратились на те дороги, по которым он ежедневно ездит ", - говорит "депутат".

Действительно, правительство не только не согласился с тем, чтобы у людей была возможность заплатить только за полгода пользования дорогами, но и лишило льготы пенсионеров. Если еще в 2015 году пенсионеры по возрасту оплачивали половину "дорожного сбора", то с 1 января 2016 года их этой льготы лишили. Оставили только для ветеранов войны, но сколько их у нас осталось?

То же и с дорогами: согласно указу Лукашенко, большинство собранных в качестве "дорожного сбора" денег шла на строительство второй кольцевой дороги вокруг Минска. Мало кому из автомобилистов, скажем прямо, это нравится.

Но получается, что сейчас по дорогам ездит много машин, не прошедших техосмотр и техническое состояние которых под большим вопросом. Может, это машины в таком состоянии, что появление их на дороге несет опасность?

"Как это ни странно, но приезжаешь, к примеру, в какую деревню или небольшой город - и там техосмотр прошли практически все, даже старенькие машины. Большинство тех, кто не хочет платить и не проходит техосмотр, - в Минске. И машины эти далеко не старые ", - говорит представительница Белтехосмотра Татьяна Степанова.

В общем, идею "дорожного сбора" несколько лет назад породили сами "депутаты палаты представителей". Другое дело, что размер его, по их предложения, не должен превышать 2 базовых, а поступать деньги должны были в местные бюджеты.