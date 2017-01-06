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Студентам предлагают списать «хвосты» за создание массовки на хоккее

  • 6.01.2017, 16:41

Этот факт настолько возмутил бывшего преподавателя информатики, что тот решил сходить на прием к руководству БГТУ.

Студенты Белорусского государственного технологического университета разместили в интернете сделанное им предложение пропустить занятия взамен за подстраховку создания массовости на «Рождественском турнире любителей хоккея», пишет nn.by.

Предложение исходило от преподавателя кафедры информатики Романа Азарчика.

Этот факт девальвации высшего образования в Беларуси настолько возмутил бывшего преподавателя информатики Белгосуниверситета Дмитрия Волотко, что тот решил сходить на прием к руководству БГТУ.

Свои приключения во время разговоров с администрацией университета бывший преподаватель — а сегодня программист — описал в своем блоге.

История на этом не закончилась. Как рассказал блогер, на следующий день неизвестные злоумышленники пытались взломать его почтовый ящик и атаковали сайт.

«Кто это делал, я пока не выяснил, — сказал нам Дмитрий. — Я отправил запросы владельцам тех IP-адресов, с которых шла атака».

Получить комментарий в университете не удалось.

«Мы это не комментируем», — сказал декан факультета информационных технологий Дмитрий Шиман.

Дмитрий Волотко, фото из соцсетей.

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