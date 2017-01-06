Белорусы Варшавы создали интеллектуальный клуб 6.01.2017, 16:48

Фото: Facebook/Alena Trafimava

Среди участников игры «Что? Где? Когда?» были также поляки и украинцы.

5 января белорусы Варшавы собрались в открытом пространстве «Duży Pokój», чтобы сыграть в «Что? Где? Когда?».

Белорусский интеллектуальный клуб появился в столице Польши впервые, но сразу собрал шесть команд. Всего на первом «заседании» было 37 участников, передает «Евррадио».

Ценители сыграли 36 вопросов. Победитель, команда «Ежый лес», дала на них 22 точных ответа. Кстати, лидеры турнира приехали в Варшаву из Праги, а за столом у них были не только белорусы, но и азербайджанцы.

«Среди участников игры были также поляки и украинцы. Чтобы все хорошо понимали, вопросы были по-русски. Но был вопрос о «Белшине», ― рассказывает Александр Лапко, один из организаторов игры. ― Кстати, думаем сделать интеллектуальную игру на белорусском языке в Белорусском доме».

Фото: Facebook/Alena Trafimava

Вчерашняя игра закончилась таким вопросом:

«На картине XV века головной убор одного из них лежит на земле, подчеркивая несравненно меньшую силу власти земной. Назовите их словом, пришедшим из старославянского».

Ответ: волхвы. Комментарий: у Босха есть триптих «Поклонение волхвов». Библейские волхвы, как известно, были царями. А в Польше 6 январь отмечается Праздник трех королей.

Вскоре варшавский клуб «Что? Где? Когда?» планирует устроить следующую игру. За расписанием можно следить на странице клуба в Facebook.