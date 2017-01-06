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Школьникам могут продлить зимние каникулы

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  • 6.01.2017, 17:15
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Фото: shutterstock

Если устойчивые морозы сохранятся, то в Могилеве могут продлить зимние каникулы для школьников.

Об этом пишет mogilevnews.by со ссылкой на начальника управления образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома Ирину Новикову.

Уроки в школах должны начаться 9 января. Если температура в этот или ближайшие дни опустится ниже 25 градусов мороза, то занятия в школах могут быть отменены, пояснила она.

Чиновница отметила, что дети посещают школу даже на зимних каникулах: в них проходят утренники, культпоходы, работают кружки по интересам. Благодаря этому учителя еще раз смогли напомнить детям правила поведения при резком понижении температуры на улице, при пожарах, на льду и дорогах. Такие же уроки безопасности произошли перед каникулами.


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