Школьникам могут продлить зимние каникулы 1 6.01.2017, 17:15

8,141

Фото: shutterstock

Если устойчивые морозы сохранятся, то в Могилеве могут продлить зимние каникулы для школьников.

Об этом пишет mogilevnews.by со ссылкой на начальника управления образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома Ирину Новикову.

Уроки в школах должны начаться 9 января. Если температура в этот или ближайшие дни опустится ниже 25 градусов мороза, то занятия в школах могут быть отменены, пояснила она.

Чиновница отметила, что дети посещают школу даже на зимних каникулах: в них проходят утренники, культпоходы, работают кружки по интересам. Благодаря этому учителя еще раз смогли напомнить детям правила поведения при резком понижении температуры на улице, при пожарах, на льду и дорогах. Такие же уроки безопасности произошли перед каникулами.