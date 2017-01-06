Разведка США перехватила разговоры российских чиновников после победы Трампа 3 6.01.2017, 17:26

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Эта информация является основой 50-страничного разведывательного доклада американских спецслужб.

Высокопоставленные должностные лица в российском правительстве праздновали победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, о чем свидетельствуют их разговоры, перехваченные американцами.

Как пишет The Washington Post (перевод – nv.ua) со ссылкой на официальных представителей США, американские спецслужбы перехватили разговоры российских чиновников после президентских выборов. В частности, россияне поздравляли друг друга с победой Дональда Трампа и расценили триумф республиканца как крупный геополитический выигрыш Москвы.

"У россиян было отличное настроение после 8 ноября, и они также были довольны тем, что сделали", - заявил высокопоставленный представитель администрации США, очевидно имея ввиду причастность россиян к хакерским атакам с целью повлиять на исход голосования.

В то же время, американские официальные лица отказались рассматривать перехваченные сообщения в качестве окончательного доказательства вмешательства российских спецслужб в предвыборную кампанию.

Эта информация является основой "беспрецедентного разведывательного доклада" из 50 страниц, распространенного во властных кабинетах Вашингтона на этой неделе. В нем фигурируют доказательства вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года и примеры иных хакерских операций Москвы против избирательной системы США за последние девять лет.

7 октября 2016 года администрация Барака Обамы официально обвинила Россию в масштабной кампании по вмешательству в выборы президента США.

В частности, Россию считают причастной к взлому серверов Демократической партии США с целью повлиять на исход выборов. Глава Национальной разведки США Джеймс Клаппер заявил, что спецслужбы получили убедительную доказательную базу того, что за атаками на серверы американских партий стоит Россия.

29 декабря США ввели в отношении РФ санкции в связи с атаками хакеров во время выборов и выдворили из страны 35 российских дипломатов.

Отметим, что уже в ближайшее время ожидается публикация рассекреченной версии доклада о кибернападениях РФ. В американской разведке считают, что к похищению хакерами электронных документов Демократической партии США причастны высокопоставленные российские чиновники.

Вице-президент Джо Байден заявил, что в разведывательном сообществе США существует "огромное единодушие" и имеются "убедительные доказательства" того, что Россия пыталась повлиять на итоги президентской гонки в США.