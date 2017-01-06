Российский фильм «Викинг» провалился в белорусском прокате 8 6.01.2017, 17:48

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Бюджет картины составил $19 миллионов, но это не помогло ему в Беларуси, где его раскритиковали историки и зрители.

Кинолента о новгородском и киевскогом князя Владимире «Викинг», в которой показана и полоцкая княжна Рогнеда, не стала хитом белорусского кинопроката. Широко разрекламированный блокбастер, по данным «Киновидеопроката», был только на 4-м месте даже в первый уик-энд показа.

«Викинг», который вышел в наилучшее время новогодних праздников и получил богатый пиар на российском телевидении, собрал всего 25 тысяч белорусских рублей, сильно уступив даже детскому мультфильму «Три богача и Морской царь», передает belsat.eu.

В то же время в России фильм, получивший позитивный отклик от президента РФ Владимира Путина, стал лидером кинопроката и даже поставил рекорд по сборам в первый день нового года.

Фильм снимался около 7 лет, а его бюджет составил $19 миллионов, однако это не помогло ему в Беларуси, где его раскритиковали историки и зрители. Возмущение вызвал прежде всего образ Рогнеды — рожденной около 960 года полоцкой княжны, которую Владимир насилует и принудительно на время берет в жены.

Покушение Рогнеды на Владимира. Радзивилловская летопись.

В белорусской историографии и культуре Рогнеда является чем-то вроде матери нации, сильной и гордой женщиной — которая борется за свое достоинство и стремится отомстить насильнику, воспитывая сына-мстителя.

По летописи, Рогнеда попыталась убить Владимира, а потом ее сын Изяслав защитил мать от наказания, подняв меч против отца. Отправленный вместе с матерью на земли будущей Беларуси Изяслав и его потомки восстановили самостоятельную полоцкую династию и государство.

Изяслав защищает Рогнеду. Памятник в Заславле.

Даже летописное название династии происходит от имени отца Рогнеды — «Рогволодовы внуки».

«Из княжны норвежского происхождения, которая хорошо знала свой социальный статус, свое состояние, свои обязанности, они сделали какую-то плаксивую девку, которая куда-то идет за тем, кто ее ведет. При этом по сюжету ее ведут разные люди. Я уже не говорю о том, что Рогнеда, видимо, все-таки была христианкой — еще до показанных в фильме событий», - рассказал историк-медиевист Сергей Емельянов.

Многие посчитали оскорбительным для Беларуси то, что Рогнеда в фильме показана влюбленной в своего насильника — Владимира, который убил ее отца и братьев.

«Дети в школе знают, каким был Владимир на самом деле... Поэтому мне было просто противно смотреть, что вроде бы Рогнеда влюблена во Владимира. Это просто оскорбление белорусской истории. Не рекомендую это «кино», - пишет одна из участниц обсуждения фильма.

«Рогнеда показана какой-то шлендрой... а не девушкой с честью и умом! Полоцк там — все язычники — что тоже полная чушь! Такое ощущение, что авторы вообще не использовали в качестве основы для ленты исторические источники», - пишет другой комментатор.

Рогнеда пытается убить Владимира. Иллюстрация из книги для белорусских детей «Повесть о княгине Рогнеде» Владимира Ягодика.

Неисторическими и нереалистичными также выглядят доспехи и костюмы героев.

К тому же почему-то даже князья и дружинники почти постоянно немытые, а их слуги совсем не выполняют своих обязанностей — не чистят вооружение и одежду хозяев.

Абсурдностью отличаются многие боевые сцены. Так, например, на равнине происходит бой пехоты с конницей. Очевидна калька с американского фильма «Гладиатор», где бывший римский воин учить несведущих гладиаторов драться с всадниками. Однако здесь бьются опытные дружинники, элита армии, а в «Гладиаторе» были в основном бывшие рабы. Дружинники не знают самых простых вещей?

Все заслуги по христианизации Руси — то есть подчиненных викингам (согласно наиболее обоснованной версии, словом «русь» называли как раз скандинавов, которые собирали дань со славян, финнов и балтов) восточнославянских земель — приписываются в фильме Владимиру.

Однако многие викинги и славяне, в том числе в Полоцке и Киеве, уже были христианами. Христианкой могла быть и Рогнеда.

Реакция белорусов на подобный фильм свидетельствует, что аудитория хочет смотреть белорусские фильмы о белорусской истории, в которых создатели относятся к национальному прошлому и зрителям с уважением.