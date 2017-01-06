закрыть
6 января 2017, пятница, 20:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Демобилизованные солдаты подняли мятежи в трех городах Кот-д'Ивуара

1
  • 6.01.2017, 17:52
  • 8,777
Фото: Schalk van Zuydam/AP

Волнения начались спустя неделю после парламентских выборов в стране.

Власти Кот-д'Ивуара сообщили о бунтах солдат в трех городах страны. Об этом передает в пятницу, 6 января, Associated Press (перевод – lenta.ru).

По данным агентства, беспорядки начались рано утром во втором по величине городе Буаке. С тех пор в населенном пункте периодически происходят перестрелки. Как отмечается, солдаты требуют повышения жалованья.

Позднее к мятежу присоединились военнослужащие в городах Далоа и Корхого. По словам очевидцев, вооруженные люди прошествовали по улицам города, а служащие сил безопасности покинули свои посты.

В то же время, по информации Reuters, контроль над Буаке захватили демобилизованные солдаты. По сведениям военных источников, бывшие военнослужащие, прежде чем занять посты на въездах в город, разграбили полицейские участки и забрали оружие. Как сообщается, в Далоа произошла перестрелка в военном лагере. Ее также спровоцировали демобилизованные.

Агентство отмечает, что волнения начались спустя неделю после парламентских выборов в стране. При этом солдаты пока официально не выдвигали своих требований, а связь между произошедшим в городах не подтверждалась.

Аналогичный бунт произошел в 2014 году. Тогда сотни солдат забаррикадировали дороги в нескольких городах по всей стране, требуя погашения задолженности по заработной плате. Правительство согласилось урегулировать вопрос.


Мнение

Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект Андрей Ожаровский
Когда закончится «везение» Кремля
Когда закончится «везение» Кремля Александр Гольц


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле