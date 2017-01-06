закрыть
6 января 2017, пятница, 20:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Эксперты назвали главный секрет идеального пищеварения

2
  • 6.01.2017, 17:59
  • 10,240

Необычные свойства продукта обнаружили австралийские исследователи.

Корица может быть тем самым волшебным продуктом, который поможет улучшить пищеварение. К такому выводу пришли эксперты в области здорового питания из RMIT University в Мельбурне, пишет panno4ka.net.

Австралийские исследователи изучили пищеварительную систему свиней, использовав капсулы с сенсорами газа. Они обнаружили, что добавление корицы в рацион животных снижает уровень углекислого газа в желудке, что охлаждает тело. Свиньи, которые употребляли пищу с корицей, продемонстрировали существенное укрепление здоровья в целом. Когда эти животные принимали пищу при комнатной температуре, то показатели углекислого газа в желудке вырастали.

Корица снижала уровень газа за счет уменьшения выделения желудочной кислоты и пепсина из стенок желудка, что помогало охлаждать этот орган во время пищеварения.

Исследование также показало, что употребление корицы защищало стенки желудка и тонкого кишечника, и хотя данные опыты были проведены лишь на свиньях, авторы считают, что аналогичные результаты будут получены и среди людей. В целом, доказано, что корица охлаждает желудок, максимально, на два градуса.

Не приходится удивляться популярности этой специи среди жителей жарких стран, так как после употребления корицы у них возникает приятное ощущение охлаждения, а общее самочувствие укрепляется.

Отметим, что у корицы есть и множество других уже научно доказанных преимуществ, так как этот специя обладает противовоспалительным и антиоксидативным воздействием - она способна сражаться с воздействием свободных радикалов в пищеварительном тракте.

Все эти характеристики делают корицу идеальным кандидатом для поддержания нормальной пищеварительной системы в состоянии стресса, вызванным высокими температурами. При этом у корицы обнаружен минимум побочных эффектов, включая незначительное изменение микробиота кишечника.


Мнение

Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект Андрей Ожаровский
Когда закончится «везение» Кремля
Когда закончится «везение» Кремля Александр Гольц


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле