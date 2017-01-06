Украинского активиста не пустили в Беларусь по приказу из Москвы 6 6.01.2017, 18:11

13,288

По просьбе российской стороны один из лидеров украинских активистов оказался в списке невъездных.

Cяргей Замилюхин (на фото в черной майке) полагает, что Беларусь стала заложником соглашения между Москвой и Минском о союзном государстве, пишет belsat.eu.

Накануне Нового года Сергей Замилюхин ехал из Киева в Гомель, к теще с тестем, где его ждала жена и дочь. При пересечении границы выяснилось, что лидер националистов находится в так называемом «черном списке» невъездных. Глава пограничной смены объяснил Замилюхину, что тот оказался в нем по просьбе российской стороны.

«В свете последних заявлений президента Беларуси о нейтралитете и налаживании отношений с Украиной и Западом, то, что произошло вечером 30-го, было как снег на голову», – комментирует Сергей Замилюхин свою неудачную попытку въехать в Беларусь.

Напомним, что в ноябре 2015 года начало действовать соглашение о взаимном признании запретов на въезд между Беларусью и Россией. Ряд экспертов считает, что такое решение вредит имиджу нашей страны и ставит под вопрос ее самостоятельность по некоторым вопросам.

Сергей Замилюхин выступает за объединение всех патриотов страны, независимо от языка, на котором они говорят.