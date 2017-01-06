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МВД: Подозреваемая в убийстве борисовской игуменьи — гражданка Беларуси

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  • 6.01.2017, 18:20
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Фото Светланы КУРЕЙЧИК

Задержанная женщина имеет белорусский паспорт, хотя и родилась в Казахстане.

Женщина, которую подозревают в убийстве игуменьи Свято-Ксениевского монастыря матушки Василисы в Борисовском районе, является гражданкой Беларуси, а не Казахстана. Об этом пишет ria.ru со ссылкой на начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна.

Ранее в СМИ появились сведения, будто женщина является гражданкой Казахстана. Однако Бегун уточнил, что задержанная женщина имеет белорусский паспорт. Хотя она и является уроженкой Казахстана, но уже долгое время живет в нашей стране.

Напомним, что убийство игуменьи произошло вечером 5 января.


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